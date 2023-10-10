Депутат Госдумы Драпеко: в России снимут фильмы про СВО

10 октября 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

Министерство культуры РФ направляет средства на подготовку сценариев, отметила Елена Драпеко Фото: Илья Московец © URA.RU Из российского бюджета выделены средства на съемки фильмов про СВО (специальную военную операцию на Украине). Об этом в беседе с URA.RU рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. «Министерство культуры РФ тратит средства на подготовку сценариев. Сегодня мы готовим сценарии и про СВО, и патриотической направленности, это будут и исторические фильмы. Но все это идет на условиях конкурса. Эти проекты утверждаются, защищаются на экспертном совете и только после этого государство дает деньги, причем не 100%, а 70%. Только на детское кино, и на дебютное кино государство дает 100%. Сейчас довольно сложно найти соинвесторов. Нашим продюсерским компаниям тяжело. Но я хочу напомнить, что при Советском Союзе кино было самоокупаемым. Деньги, которые мы получали от проката, снова запускались в кинопроизводство. Поэтому нам надо выходить на эти параметры. Для этого нужно, чтобы кинотеатров было еще больше, чтобы доход от продажи билетов был большой. Нужно оживлять кинопрокат в небольших городах и в поселках. И на это как раз государство выделяет средства», — объяснила Елена Драпеко. При этом депутат подчеркнула, что на этой неделе комитет по культуре Госдумы будет обсуждать формирование проекта бюджета на 2024 год. «У нас начинаются пленарные заседания, можно будет посмотреть, что Министерство культуры РФ произвело на те деньги, которые мы им дали ранее. Мы послушаем министра культуры, которая к нам придет, зададим ей вопросы по формированию бюджета на 2024 год. Мы, комитет по культуре Госдумы, выделяем Министерству культуры РФ деньги. Они по итогам года перед нами отчитываются. Сейчас они отчитались только за 2022-й год», — добавила Драпеко. Согласно проекту бюджета на 2024 и плановые 2025 и 2026 годы, на культуру и кино будет выделено в 2024 году 223 966,7 миллионов рублей. В 2025 году поддержка чуть снизится и составит 176 812,6 миллионов рублей. В 2026 году планируется направить на культуру и кино 227 345,4 миллиона рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из российского бюджета выделены средства на съемки фильмов про СВО (специальную военную операцию на Украине). Об этом в беседе с URA.RU рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. «Министерство культуры РФ тратит средства на подготовку сценариев. Сегодня мы готовим сценарии и про СВО, и патриотической направленности, это будут и исторические фильмы. Но все это идет на условиях конкурса. Эти проекты утверждаются, защищаются на экспертном совете и только после этого государство дает деньги, причем не 100%, а 70%. Только на детское кино, и на дебютное кино государство дает 100%. Сейчас довольно сложно найти соинвесторов. Нашим продюсерским компаниям тяжело. Но я хочу напомнить, что при Советском Союзе кино было самоокупаемым. Деньги, которые мы получали от проката, снова запускались в кинопроизводство. Поэтому нам надо выходить на эти параметры. Для этого нужно, чтобы кинотеатров было еще больше, чтобы доход от продажи билетов был большой. Нужно оживлять кинопрокат в небольших городах и в поселках. И на это как раз государство выделяет средства», — объяснила Елена Драпеко. При этом депутат подчеркнула, что на этой неделе комитет по культуре Госдумы будет обсуждать формирование проекта бюджета на 2024 год. «У нас начинаются пленарные заседания, можно будет посмотреть, что Министерство культуры РФ произвело на те деньги, которые мы им дали ранее. Мы послушаем министра культуры, которая к нам придет, зададим ей вопросы по формированию бюджета на 2024 год. Мы, комитет по культуре Госдумы, выделяем Министерству культуры РФ деньги. Они по итогам года перед нами отчитываются. Сейчас они отчитались только за 2022-й год», — добавила Драпеко. Согласно проекту бюджета на 2024 и плановые 2025 и 2026 годы, на культуру и кино будет выделено в 2024 году 223 966,7 миллионов рублей. В 2025 году поддержка чуть снизится и составит 176 812,6 миллионов рублей. В 2026 году планируется направить на культуру и кино 227 345,4 миллиона рублей.