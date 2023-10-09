Трамп обвинил Байдена в начале спецоперации на Украине

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Джо Байден виновен в начале СВО на Украине, заявил Дональд Трамп Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глупость президента США Джо Байдена привела к росту мировых цен на энергоносители и началу специальной военной операции России на Украине. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп.

«Байден жалуется, однако он — именно тот, кто спровоцировал рост цен на энергоносители, а значит, спровоцировал спецоперацию на Украине своей же собственной глупостью», — передает слова Трампа РИА Новости. Он добавил, что действующий президент США своей политикой спровоцировал эту ситуацию.

Джо Байден, по заявлению Трампа, является «самым коррумпированным и наихудшим» президентом в истории Соединенных Штатов. Экс-президент США также подчеркнул «глубокую некомпетентность» нынешнего американского лидера в вопросах, о которых он высказывается публично.

Дональд Трамп заявлял, что если бы цены на нефть были низкими, то Россия не начала бы спецоперацию на Украине в 2022 году. Также, по словам бывшего президента США, Израиль был атакован палестинским исламистским движением ХАМАС с финансовой поддержкой от администрации Джо Байдена, передает Life.

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Глупость президента США Джо Байдена привела к росту мировых цен на энергоносители и началу специальной военной операции России на Украине. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп. «Байден жалуется, однако он — именно тот, кто спровоцировал рост цен на энергоносители, а значит, спровоцировал спецоперацию на Украине своей же собственной глупостью», — передает слова Трампа РИА Новости. Он добавил, что действующий президент США своей политикой спровоцировал эту ситуацию. Джо Байден, по заявлению Трампа, является «самым коррумпированным и наихудшим» президентом в истории Соединенных Штатов. Экс-президент США также подчеркнул «глубокую некомпетентность» нынешнего американского лидера в вопросах, о которых он высказывается публично. Дональд Трамп заявлял, что если бы цены на нефть были низкими, то Россия не начала бы спецоперацию на Украине в 2022 году. Также, по словам бывшего президента США, Израиль был атакован палестинским исламистским движением ХАМАС с финансовой поддержкой от администрации Джо Байдена, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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