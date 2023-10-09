Трамп обвинил Байдена в начале спецоперации на Украине

09 октября 2023 в 22:46 Размер текста - 17 +

Джо Байден виновен в начале СВО на Украине, заявил Дональд Трамп Фото: Official White House / Tia Dufour новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глупость президента США Джо Байдена привела к росту мировых цен на энергоносители и началу специальной военной операции России на Украине. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп. «Байден жалуется, однако он — именно тот, кто спровоцировал рост цен на энергоносители, а значит, спровоцировал спецоперацию на Украине своей же собственной глупостью», — передает слова Трампа РИА Новости. Он добавил, что действующий президент США своей политикой спровоцировал эту ситуацию. Джо Байден, по заявлению Трампа, является «самым коррумпированным и наихудшим» президентом в истории Соединенных Штатов. Экс-президент США также подчеркнул «глубокую некомпетентность» нынешнего американского лидера в вопросах, о которых он высказывается публично. Дональд Трамп заявлял, что если бы цены на нефть были низкими, то Россия не начала бы спецоперацию на Украине в 2022 году. Также, по словам бывшего президента США, Израиль был атакован палестинским исламистским движением ХАМАС с финансовой поддержкой от администрации Джо Байдена, передает Life .

Глупость президента США Джо Байдена привела к росту мировых цен на энергоносители и началу специальной военной операции России на Украине. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп. «Байден жалуется, однако он — именно тот, кто спровоцировал рост цен на энергоносители, а значит, спровоцировал спецоперацию на Украине своей же собственной глупостью», — передает слова Трампа РИА Новости. Он добавил, что действующий президент США своей политикой спровоцировал эту ситуацию. Джо Байден, по заявлению Трампа, является «самым коррумпированным и наихудшим» президентом в истории Соединенных Штатов. Экс-президент США также подчеркнул «глубокую некомпетентность» нынешнего американского лидера в вопросах, о которых он высказывается публично. Дональд Трамп заявлял, что если бы цены на нефть были низкими, то Россия не начала бы спецоперацию на Украине в 2022 году. Также, по словам бывшего президента США, Израиль был атакован палестинским исламистским движением ХАМАС с финансовой поддержкой от администрации Джо Байдена, передает Life.