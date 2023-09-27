27 сентября 2023

Трамп раскрыл, что предотвратило бы конфликт на Украине в 2022 году

Трамп: конфликт на Украине можно было избежать ценами на нефть по 40 долларов
© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. stock, stock, Дональд Трамп
Дональд Трамп уверен, что из-за низкой стоимости нефти РФ не начала бы СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что если цены на нефть были бы низкими, то спецоперация РФ на Украине в 2022 году не началась бы. Об этом он рассказал во время своего выступления в американском штате Мичиган.

«Цены на нефть в мире были бы такими низкими, что Россия <…> не [начала бы конфликт]», — уточнил Дональд Трамп во время выступления. Трансляция велась на youtube-канале.

Он предположил, что цена на нефть составляла бы 40 долларов за баррель. Экс-президент добавил, что текущий американский глава Джо Байден ничего не делает для урегулирования конфликта на Украине.

Трамп неоднократно говорил, что если бы он оставался на своем посту президента, то не допустил бы вооруженный конфликт на Украине. Также политик заявлял, что только он способен остановить потенциальную Третью мировую войну. Трамп говорил о переизбрании на новый президентский срок. Однако в начале июня ему предъявляли обвинения, по которым ему грозит 20 лет тюрьмы. Его признали виновным в мошенничестве, сообщает «Национальная служба новостей».

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что если цены на нефть были бы низкими, то спецоперация РФ на Украине в 2022 году не началась бы. Об этом он рассказал во время своего выступления в американском штате Мичиган. «Цены на нефть в мире были бы такими низкими, что Россия <…> не [начала бы конфликт]», — уточнил Дональд Трамп во время выступления. Трансляция велась на youtube-канале. Он предположил, что цена на нефть составляла бы 40 долларов за баррель. Экс-президент добавил, что текущий американский глава Джо Байден ничего не делает для урегулирования конфликта на Украине. Трамп неоднократно говорил, что если бы он оставался на своем посту президента, то не допустил бы вооруженный конфликт на Украине. Также политик заявлял, что только он способен остановить потенциальную Третью мировую войну. Трамп говорил о переизбрании на новый президентский срок. Однако в начале июня ему предъявляли обвинения, по которым ему грозит 20 лет тюрьмы. Его признали виновным в мошенничестве, сообщает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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