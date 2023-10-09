GT: конфликт между Израилем и сектором Газа отвлечет НАТО от Украины

09 октября 2023 в 23:19 Размер текста - 17 +

Ситуация в Израиле заденет конфликт на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Изменение ситуации на Ближнем Востоке может отвлечь США от Украины и повлиять на ход спецоперации. Об этом пишет китайская газета Global Times со ссылкой на экспертов. «Меняющаяся динамика на Ближнем Востоке действительно влияет на текущую ситуацию на Украине, но лишь в ограниченной степени. США могут оказать давление на своих союзников с целью оказания помощи Киеву, хотя европейские страны также переключатся на поддержку Израиля», — приводит слова профессора Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун издание Global Times . При этом, по его словам, в целом маловероятно, что конфликт на Украине будет решен в ближайшее время. Эксперты также отмечают, что внезапная вспышка конфликта между Израилем и сектором Газа является пощечиной внешней политике США. Сложившаяся ситуация еще больше повлияет на эффективность Белого дома в ведении международных дел. Ранее отправленный в отставку бывший спикер Палаты представителей Конгресса Америки Кевин Маккарти жестко прошелся по США из-за войны в Израиле. Нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль стало не только провалом израильской разведки, но и провалом США, уверен он.

Изменение ситуации на Ближнем Востоке может отвлечь США от Украины и повлиять на ход спецоперации. Об этом пишет китайская газета Global Times со ссылкой на экспертов. «Меняющаяся динамика на Ближнем Востоке действительно влияет на текущую ситуацию на Украине, но лишь в ограниченной степени. США могут оказать давление на своих союзников с целью оказания помощи Киеву, хотя европейские страны также переключатся на поддержку Израиля», — приводит слова профессора Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун издание Global Times. При этом, по его словам, в целом маловероятно, что конфликт на Украине будет решен в ближайшее время. Эксперты также отмечают, что внезапная вспышка конфликта между Израилем и сектором Газа является пощечиной внешней политике США. Сложившаяся ситуация еще больше повлияет на эффективность Белого дома в ведении международных дел. Ранее отправленный в отставку бывший спикер Палаты представителей Конгресса Америки Кевин Маккарти жестко прошелся по США из-за войны в Израиле. Нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль стало не только провалом израильской разведки, но и провалом США, уверен он.