Отправленный в отставку Маккарти жестко прошелся по США из-за войны в Израиле

Маккарти: атака ХАМАС на Израиль произошла из-за провала США
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Президент США. stock, маккарти кевин
США провалились, допустив атаку ХАМАСа на Израиль, заявил Кевин Маккарти Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль стало не только провалом израильской разведки, но и провалом США. Об этом заявил бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти.

«Атака сил ХАМАС на Израиль стала провалом США», — заявил Макккарти в эфире youtube-канала газеты The Independent. Он подчеркнул, что атака боевиков также считается провалом деятельности разведки Израиля.

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Вашингтону необходимо усилить давление на Иран из-за обвинений в связи с планированием нападения ХАМАСа на Израиль. Маккарти предложил заморозить шесть миллиардов долларов помощи, ранее выделенной этой стране, и ввести строгие ограничения на нефтедобывающую иранскую промышленность.

Кевин Маккарти потерял пост спикера Палаты представителей в результате консервативного бунта в США. URA.RU подробно рассказывало об этом событии. Перед атакой боевики ХАМАС использовали разведывательную тактику, чтобы обмануть Израиль, вводя общественность в заблуждение о своих намерениях. Член Палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что боевики ХАМАС могут использовать американское оружие, которое было поставлено из Украины или Афганистана, в Израиле, передает Life.

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Нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль стало не только провалом израильской разведки, но и провалом США. Об этом заявил бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти. «Атака сил ХАМАС на Израиль стала провалом США», — заявил Макккарти в эфире youtube-канала газеты The Independent. Он подчеркнул, что атака боевиков также считается провалом деятельности разведки Израиля. Вашингтону необходимо усилить давление на Иран из-за обвинений в связи с планированием нападения ХАМАСа на Израиль. Маккарти предложил заморозить шесть миллиардов долларов помощи, ранее выделенной этой стране, и ввести строгие ограничения на нефтедобывающую иранскую промышленность. Кевин Маккарти потерял пост спикера Палаты представителей в результате консервативного бунта в США. URA.RU подробно рассказывало об этом событии. Перед атакой боевики ХАМАС использовали разведывательную тактику, чтобы обмануть Израиль, вводя общественность в заблуждение о своих намерениях. Член Палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что боевики ХАМАС могут использовать американское оружие, которое было поставлено из Украины или Афганистана, в Израиле, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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