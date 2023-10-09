Отправленный в отставку Маккарти жестко прошелся по США из-за войны в Израиле Маккарти: атака ХАМАС на Израиль произошла из-за провала США 09 октября 2023 в 21:07 Размер текста - 17 + США провалились, допустив атаку ХАМАСа на Израиль, заявил Кевин Маккарти Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль стало не только провалом израильской разведки, но и провалом США. Об этом заявил бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти. «Атака сил ХАМАС на Израиль стала провалом США», — заявил Макккарти в эфире youtube-канала газеты The Independent. Он подчеркнул, что атака боевиков также считается провалом деятельности разведки Израиля. Новость по теме Почему воюют Израиль и Палестина. Карта Вашингтону необходимо усилить давление на Иран из-за обвинений в связи с планированием нападения ХАМАСа на Израиль. Маккарти предложил заморозить шесть миллиардов долларов помощи, ранее выделенной этой стране, и ввести строгие ограничения на нефтедобывающую иранскую промышленность. Кевин Маккарти потерял пост спикера Палаты представителей в результате консервативного бунта в США. URA.RU подробно рассказывало об этом событии. Перед атакой боевики ХАМАС использовали разведывательную тактику, чтобы обмануть Израиль, вводя общественность в заблуждение о своих намерениях. Член Палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что боевики ХАМАС могут использовать американское оружие, которое было поставлено из Украины или Афганистана, в Израиле, передает Life . Нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль стало не только провалом израильской разведки, но и провалом США. Об этом заявил бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти. «Атака сил ХАМАС на Израиль стала провалом США», — заявил Макккарти в эфире youtube-канала газеты The Independent. Он подчеркнул, что атака боевиков также считается провалом деятельности разведки Израиля. Вашингтону необходимо усилить давление на Иран из-за обвинений в связи с планированием нападения ХАМАСа на Израиль. Маккарти предложил заморозить шесть миллиардов долларов помощи, ранее выделенной этой стране, и ввести строгие ограничения на нефтедобывающую иранскую промышленность. Кевин Маккарти потерял пост спикера Палаты представителей в результате консервативного бунта в США. URA.RU подробно рассказывало об этом событии. Перед атакой боевики ХАМАС использовали разведывательную тактику, чтобы обмануть Израиль, вводя общественность в заблуждение о своих намерениях. Член Палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что боевики ХАМАС могут использовать американское оружие, которое было поставлено из Украины или Афганистана, в Израиле, передает Life. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям