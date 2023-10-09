09 октября 2023

Депутат Госдумы от ХМАО заявил о росте нефтегазовых доходов в бюджете РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча депутатов Государственной Думы Сидорова Александра и Завального Павла с депутатами Думы города. Сургут, завальный павел
За 2024 год рост нефтегазовых доходов составит почти 30% Фото:

Депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный заявил, что нефтегазовые доходы в бюджете страны в ближайшие три года значительно увеличатся. В личном telegram-канале он подчеркнул, что только за 2024 год их рост составит порядка 30%.

«Комитет Государственной Думы по энергетике отмечает значительный рост нефтегазовых доходов в бюджете на ближайшие три года. Прогнозируется значительный рост <…> в 2024 году по сравнению с 2023 годом с 8 863,5 млрд. рублей до 11 504,3 млрд. рублей (+29,8%)», — сообщил парламентарий. Причиной роста являются изменения законодательства в части нефтегазового сектора, а также корректировки основных параметров прогноза социально-экономического развития.

Ранее Завальный спрогнозировал стабилизацию цен на бензин и дизель. Биржевые цены снизились до уровня 21 сентября, а также наблюдается тенденция к росту запасов топлива. По его мнению, оперативно необходимо ввести запрет поставок на экспорт топлива и пресечение спекуляций на бирже.

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Депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный заявил, что нефтегазовые доходы в бюджете страны в ближайшие три года значительно увеличатся. В личном telegram-канале он подчеркнул, что только за 2024 год их рост составит порядка 30%. «Комитет Государственной Думы по энергетике отмечает значительный рост нефтегазовых доходов в бюджете на ближайшие три года. Прогнозируется значительный рост <…> в 2024 году по сравнению с 2023 годом с 8 863,5 млрд. рублей до 11 504,3 млрд. рублей (+29,8%)», — сообщил парламентарий. Причиной роста являются изменения законодательства в части нефтегазового сектора, а также корректировки основных параметров прогноза социально-экономического развития. Ранее Завальный спрогнозировал стабилизацию цен на бензин и дизель. Биржевые цены снизились до уровня 21 сентября, а также наблюдается тенденция к росту запасов топлива. По его мнению, оперативно необходимо ввести запрет поставок на экспорт топлива и пресечение спекуляций на бирже.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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