Депутат Госдумы от ХМАО заявил о росте нефтегазовых доходов в бюджете РФ

10 октября 2023 в 00:05 Размер текста - 17 +

За 2024 год рост нефтегазовых доходов составит почти 30% Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный заявил, что нефтегазовые доходы в бюджете страны в ближайшие три года значительно увеличатся. В личном telegram-канале он подчеркнул, что только за 2024 год их рост составит порядка 30%. «Комитет Государственной Думы по энергетике отмечает значительный рост нефтегазовых доходов в бюджете на ближайшие три года. Прогнозируется значительный рост <…> в 2024 году по сравнению с 2023 годом с 8 863,5 млрд. рублей до 11 504,3 млрд. рублей (+29,8%)», — сообщил парламентарий. Причиной роста являются изменения законодательства в части нефтегазового сектора, а также корректировки основных параметров прогноза социально-экономического развития. Ранее Завальный спрогнозировал стабилизацию цен на бензин и дизель. Биржевые цены снизились до уровня 21 сентября, а также наблюдается тенденция к росту запасов топлива. По его мнению, оперативно необходимо ввести запрет поставок на экспорт топлива и пресечение спекуляций на бирже.

Депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный заявил, что нефтегазовые доходы в бюджете страны в ближайшие три года значительно увеличатся. В личном telegram-канале он подчеркнул, что только за 2024 год их рост составит порядка 30%. «Комитет Государственной Думы по энергетике отмечает значительный рост нефтегазовых доходов в бюджете на ближайшие три года. Прогнозируется значительный рост <…> в 2024 году по сравнению с 2023 годом с 8 863,5 млрд. рублей до 11 504,3 млрд. рублей (+29,8%)», — сообщил парламентарий. Причиной роста являются изменения законодательства в части нефтегазового сектора, а также корректировки основных параметров прогноза социально-экономического развития. Ранее Завальный спрогнозировал стабилизацию цен на бензин и дизель. Биржевые цены снизились до уровня 21 сентября, а также наблюдается тенденция к росту запасов топлива. По его мнению, оперативно необходимо ввести запрет поставок на экспорт топлива и пресечение спекуляций на бирже.