09 октября 2023

Суд принял заявление челябинского депутата Маматова о личном банкротстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комиссии общественной палаты Челябинской области по вопросу оптимизации детских спортивных школ города. Челябинск, маматов эркин
Заявление о личном банкротстве Маматов подал 2 октября Фото:

Арбитражный суд Челябинской области принял заявление депутата Металлургического райсовета Эркина Маматова о личном банкротстве. Судебное заседание назначено на 1 ноября. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда.

«Принять заявление Маматова Эркина Эргашевича о признании должника банкротом. Назначить судебное заседание на 1 ноября», — говорится в документах.

Заявление о личном банкротстве Маматов подал 2 октября. Также подано ходатайство о предоставлении отсрочки внесения средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему. Согласно базе данных сервиса СБИС, долг Маматова перед кредиторами составляет 1 миллион 296 тысяч 587 рублей.

Маматов входит в так называемый «пул депутата Госдумы Владимира Бурматова» в Металлургическом округе. Ранее руководил муниципальным бюджетным учреждением «Спортивный город» в Челябинске. Пост директора он покинул в 2021 году, после того как в МБУ прошли обыски. В 2006 году Маматов был осужден по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и получил два года условного срока. В настоящее время судимость погашена. На звонок URA.RU о причинах банкротства Маматов не ответил.

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Арбитражный суд Челябинской области принял заявление депутата Металлургического райсовета Эркина Маматова о личном банкротстве. Судебное заседание назначено на 1 ноября. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. «Принять заявление Маматова Эркина Эргашевича о признании должника банкротом. Назначить судебное заседание на 1 ноября», — говорится в документах. Заявление о личном банкротстве Маматов подал 2 октября. Также подано ходатайство о предоставлении отсрочки внесения средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему. Согласно базе данных сервиса СБИС, долг Маматова перед кредиторами составляет 1 миллион 296 тысяч 587 рублей. Маматов входит в так называемый «пул депутата Госдумы Владимира Бурматова» в Металлургическом округе. Ранее руководил муниципальным бюджетным учреждением «Спортивный город» в Челябинске. Пост директора он покинул в 2021 году, после того как в МБУ прошли обыски. В 2006 году Маматов был осужден по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и получил два года условного срока. В настоящее время судимость погашена. На звонок URA.RU о причинах банкротства Маматов не ответил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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