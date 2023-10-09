Суд принял заявление челябинского депутата Маматова о личном банкротстве

10 октября 2023 в 06:15 Размер текста - 17 +

Заявление о личном банкротстве Маматов подал 2 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Арбитражный суд Челябинской области принял заявление депутата Металлургического райсовета Эркина Маматова о личном банкротстве. Судебное заседание назначено на 1 ноября. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. «Принять заявление Маматова Эркина Эргашевича о признании должника банкротом. Назначить судебное заседание на 1 ноября», — говорится в документах. Заявление о личном банкротстве Маматов подал 2 октября. Также подано ходатайство о предоставлении отсрочки внесения средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему. Согласно базе данных сервиса СБИС, долг Маматова перед кредиторами составляет 1 миллион 296 тысяч 587 рублей. Маматов входит в так называемый «пул депутата Госдумы Владимира Бурматова» в Металлургическом округе. Ранее руководил муниципальным бюджетным учреждением «Спортивный город» в Челябинске. Пост директора он покинул в 2021 году, после того как в МБУ прошли обыски. В 2006 году Маматов был осужден по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и получил два года условного срока. В настоящее время судимость погашена. На звонок URA.RU о причинах банкротства Маматов не ответил.

Арбитражный суд Челябинской области принял заявление депутата Металлургического райсовета Эркина Маматова о личном банкротстве. Судебное заседание назначено на 1 ноября. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. «Принять заявление Маматова Эркина Эргашевича о признании должника банкротом. Назначить судебное заседание на 1 ноября», — говорится в документах. Заявление о личном банкротстве Маматов подал 2 октября. Также подано ходатайство о предоставлении отсрочки внесения средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему. Согласно базе данных сервиса СБИС, долг Маматова перед кредиторами составляет 1 миллион 296 тысяч 587 рублей. Маматов входит в так называемый «пул депутата Госдумы Владимира Бурматова» в Металлургическом округе. Ранее руководил муниципальным бюджетным учреждением «Спортивный город» в Челябинске. Пост директора он покинул в 2021 году, после того как в МБУ прошли обыски. В 2006 году Маматов был осужден по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и получил два года условного срока. В настоящее время судимость погашена. На звонок URA.RU о причинах банкротства Маматов не ответил.