Екатеринбург вошел в тройку городов, где легче всего построить карьеру

10 октября 2023 в 03:10 Размер текста - 17 +

Важным фактором для выбора города стало количество производства и крупного бизнеса Фото: Александр Мамаев © URA.RU Екатеринбург занял третье место в рейтинге городов, в которых проще всего построить карьеру. Возглавили топ Москва и Санкт-Петербург, заняв первое и второе место. Об этом URA.RU рассказали в сервисе «Работа.ру». «Большинство россиян считаю, что строить карьеру проще в мегаполисах. За Екатеринбург проголосовали 14% респондентов, что помогло уральской столице занять третье место в рейтинге среди других городов. Первое место заняла Москва (70%), следом идет Санкт-Петербург (43%), после Екатеринбурга Казань (12%), Новосибирск (11%). За Владивосток и Нижний Новгород проголосовали одинаковое количество — 8%. За Тюмень и Краснодар по 7%. Рейтинг закрыл город Сочи (6%)», — сказано в сообщении. Основными критериями выбора для большинства стали количество производства и крупного бизнеса, а также наличие федеральных и международных компаний в городе. Еще треть опрашиваемых отметили хорошие университеты и возможность получить образование. Ранее URA.RU писало, что Екатеринбург занял 173 место в рейтинге городов мира по качеству жизни, обойдя тем самым Шанхай, Бангкок и Рио-де-Жанейро. Всего в список вошли 195 городов.

Екатеринбург занял третье место в рейтинге городов, в которых проще всего построить карьеру. Возглавили топ Москва и Санкт-Петербург, заняв первое и второе место. Об этом URA.RU рассказали в сервисе «Работа.ру». «Большинство россиян считаю, что строить карьеру проще в мегаполисах. За Екатеринбург проголосовали 14% респондентов, что помогло уральской столице занять третье место в рейтинге среди других городов. Первое место заняла Москва (70%), следом идет Санкт-Петербург (43%), после Екатеринбурга Казань (12%), Новосибирск (11%). За Владивосток и Нижний Новгород проголосовали одинаковое количество — 8%. За Тюмень и Краснодар по 7%. Рейтинг закрыл город Сочи (6%)», — сказано в сообщении. Основными критериями выбора для большинства стали количество производства и крупного бизнеса, а также наличие федеральных и международных компаний в городе. Еще треть опрашиваемых отметили хорошие университеты и возможность получить образование. Ранее URA.RU писало, что Екатеринбург занял 173 место в рейтинге городов мира по качеству жизни, обойдя тем самым Шанхай, Бангкок и Рио-де-Жанейро. Всего в список вошли 195 городов.