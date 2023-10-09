09 октября 2023

Екатеринбург вошел в тройку городов, где легче всего построить карьеру

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Кузнецов, министр природных ресурсов и экологии СО. Екатеринбург, рабочее место, кресло, пустое кресло
Важным фактором для выбора города стало количество производства и крупного бизнеса Фото:

Екатеринбург занял третье место в рейтинге городов, в которых проще всего построить карьеру. Возглавили топ Москва и Санкт-Петербург, заняв первое и второе место. Об этом URA.RU рассказали в сервисе «Работа.ру».

«Большинство россиян считаю, что строить карьеру проще в мегаполисах. За Екатеринбург проголосовали 14% респондентов, что помогло уральской столице занять третье место в рейтинге среди других городов. Первое место заняла Москва (70%), следом идет Санкт-Петербург (43%), после Екатеринбурга Казань (12%), Новосибирск (11%). За Владивосток и Нижний Новгород проголосовали одинаковое количество — 8%. За Тюмень и Краснодар по 7%. Рейтинг закрыл город Сочи (6%)», — сказано в сообщении.

Основными критериями выбора для большинства стали количество производства и крупного бизнеса, а также наличие федеральных и международных компаний в городе. Еще треть опрашиваемых отметили хорошие университеты и возможность получить образование.

Ранее URA.RU писало, что Екатеринбург занял 173 место в рейтинге городов мира по качеству жизни, обойдя тем самым Шанхай, Бангкок и Рио-де-Жанейро. Всего в список вошли 195 городов.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбург занял третье место в рейтинге городов, в которых проще всего построить карьеру. Возглавили топ Москва и Санкт-Петербург, заняв первое и второе место. Об этом URA.RU рассказали в сервисе «Работа.ру». «Большинство россиян считаю, что строить карьеру проще в мегаполисах. За Екатеринбург проголосовали 14% респондентов, что помогло уральской столице занять третье место в рейтинге среди других городов. Первое место заняла Москва (70%), следом идет Санкт-Петербург (43%), после Екатеринбурга Казань (12%), Новосибирск (11%). За Владивосток и Нижний Новгород проголосовали одинаковое количество — 8%. За Тюмень и Краснодар по 7%. Рейтинг закрыл город Сочи (6%)», — сказано в сообщении. Основными критериями выбора для большинства стали количество производства и крупного бизнеса, а также наличие федеральных и международных компаний в городе. Еще треть опрашиваемых отметили хорошие университеты и возможность получить образование. Ранее URA.RU писало, что Екатеринбург занял 173 место в рейтинге городов мира по качеству жизни, обойдя тем самым Шанхай, Бангкок и Рио-де-Жанейро. Всего в список вошли 195 городов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...