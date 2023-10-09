09 октября 2023

«Роскосмос» заработает на продаже фотографий Земли органам власти

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Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, Роскосмос
Роскосмос сможет продавать фотографии Земли в качестве единственного поставщика Фото:

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила внесение в Госдуму законопроекта, который позволит Роскосмосу продавать данные дистанционного зондирования (ДЗЗ) Земли из космоса органам публичной власти и другим потребителям. Об этом сказано в проектной документации.

«Законопроект наделит Роскосмос правом продавать данные ДЗЗ и продуктов, которые созданы на их основе, в качестве единственного поставщика. Поправки вносятся в законы о госкорпорации, а также в закон о госзакупках. Также из закона исключается норма о предоставлении данных ДЗЗ и копий на бесплатной основе всем органам государственной власти», — написали «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правкомиссии.

При этом Роскосмос обеспечит лишь 67% потребностей потребителей, а остальные 33% должна покрыть орбитальная группировка коммерческих операторов. В пояснительной записке указано, что в бюджете на 2023—2025 годы не предусмотрены средства, чтобы закупать данные ДЗЗ органами власти, поэтому в случае принятия законопроекта предлагается установить планируемую дату вступления в силу с 1 января 2025 года.

Представитель Роскосмоса объяснил «Ведомостям», что на данный момент госкорпорация предоставляет данные ДЗЗ и их копии за плату. Бесплатно их могут получить только федеральные, региональные органы власти и органы местного самоуправления, а также компании или физлица, которые исполняют контракты на закупку товаров и услуг для госнужд.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Роскосмосу создать космические аппараты для предельно низких орбит. Поручение должно быть выполнено до 1 декабря 2023 года. Президент также заявил, что программа по освоению «низкого» космоса является очень перспективной, а потому Россия должна занять эту нишу, пока она еще свободна.

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила внесение в Госдуму законопроекта, который позволит Роскосмосу продавать данные дистанционного зондирования (ДЗЗ) Земли из космоса органам публичной власти и другим потребителям. Об этом сказано в проектной документации. «Законопроект наделит Роскосмос правом продавать данные ДЗЗ и продуктов, которые созданы на их основе, в качестве единственного поставщика. Поправки вносятся в законы о госкорпорации, а также в закон о госзакупках. Также из закона исключается норма о предоставлении данных ДЗЗ и копий на бесплатной основе всем органам государственной власти», — написали «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правкомиссии. При этом Роскосмос обеспечит лишь 67% потребностей потребителей, а остальные 33% должна покрыть орбитальная группировка коммерческих операторов. В пояснительной записке указано, что в бюджете на 2023—2025 годы не предусмотрены средства, чтобы закупать данные ДЗЗ органами власти, поэтому в случае принятия законопроекта предлагается установить планируемую дату вступления в силу с 1 января 2025 года. Представитель Роскосмоса объяснил «Ведомостям», что на данный момент госкорпорация предоставляет данные ДЗЗ и их копии за плату. Бесплатно их могут получить только федеральные, региональные органы власти и органы местного самоуправления, а также компании или физлица, которые исполняют контракты на закупку товаров и услуг для госнужд. Ранее президент России Владимир Путин поручил Роскосмосу создать космические аппараты для предельно низких орбит. Поручение должно быть выполнено до 1 декабря 2023 года. Президент также заявил, что программа по освоению «низкого» космоса является очень перспективной, а потому Россия должна занять эту нишу, пока она еще свободна.
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© Служба новостей «URA.RU»
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