09 октября 2023

США начали поставлять Израилю военную помощь и вскоре увеличат ее объем

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Виды Москвы. Москва , американский флаг, флаг сша, посольство сша
США заявили о начале поставок военной помощи Израилю Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

США начали поставлять военную помощь Израилю и в ближайшие дни объявят о выделении дополнительных средств. Об этом сообщили в Белом доме.

«США начали поставки военной помощи. В ближайшие дни будет объявлено о выделении дополнительных средств», — пишет ТАСС, ссылаясь на заявление на Белого дома.

Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа начался 7 октября. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на данный момент США не намерены отправлять своих военных в Израиль. В решении этого вопроса они планируют руководствоваться интересами нацбезопасности, сообщает RT.

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США начали поставлять военную помощь Израилю и в ближайшие дни объявят о выделении дополнительных средств. Об этом сообщили в Белом доме. «США начали поставки военной помощи. В ближайшие дни будет объявлено о выделении дополнительных средств», — пишет ТАСС, ссылаясь на заявление на Белого дома. Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа начался 7 октября. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на данный момент США не намерены отправлять своих военных в Израиль. В решении этого вопроса они планируют руководствоваться интересами нацбезопасности, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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