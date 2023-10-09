США начали поставлять Израилю военную помощь и вскоре увеличат ее объем

США заявили о начале поставок военной помощи Израилю
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
США начали поставлять военную помощь Израилю и в ближайшие дни объявят о выделении дополнительных средств. Об этом сообщили в Белом доме.
«США начали поставки военной помощи. В ближайшие дни будет объявлено о выделении дополнительных средств», — пишет ТАСС, ссылаясь на заявление на Белого дома.
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа начался 7 октября. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на данный момент США не намерены отправлять своих военных в Израиль. В решении этого вопроса они планируют руководствоваться интересами нацбезопасности, сообщает RT.
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