США начали поставлять Израилю военную помощь и вскоре увеличат ее объем

10 октября 2023 в 03:12 Размер текста - 17 +

США заявили о начале поставок военной помощи Израилю Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа США начали поставлять военную помощь Израилю и в ближайшие дни объявят о выделении дополнительных средств. Об этом сообщили в Белом доме. «США начали поставки военной помощи. В ближайшие дни будет объявлено о выделении дополнительных средств», — пишет ТАСС, ссылаясь на заявление на Белого дома. Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа начался 7 октября. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на данный момент США не намерены отправлять своих военных в Израиль. В решении этого вопроса они планируют руководствоваться интересами нацбезопасности, сообщает RT.

США начали поставлять военную помощь Израилю и в ближайшие дни объявят о выделении дополнительных средств. Об этом сообщили в Белом доме. «США начали поставки военной помощи. В ближайшие дни будет объявлено о выделении дополнительных средств», — пишет ТАСС, ссылаясь на заявление на Белого дома. Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа начался 7 октября. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на данный момент США не намерены отправлять своих военных в Израиль. В решении этого вопроса они планируют руководствоваться интересами нацбезопасности, сообщает RT.