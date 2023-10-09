09 октября 2023

«Ведомости»: в России возобновят проверки продавцов табака и алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Октябрьский, Пермский край. Пермь, продуктовый магазин, магазин продукты, продавец анна
Стоит вернуть проверки магазинов, торгующих табаком и алкоголем Фото:

В России могут возобновить проверки компаний, которые занимаются продажей алкогольной и табачной продукции. Правительство России поручило Минэкономразвития проработать этот вопрос, сообщил представитель кабмина.

«Мораторий на проверки продавцов табачной и алкогольной продукции могут отменить. Правительство России поручило Минэкономразвития проработать вопрос о возобновлении проверок компаний, которые занимаются реализацией алкогольной и табачной продукции», — пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя кабмина. Предполагается, что мера поможет справиться с контрафактом.

С такой инициативой обратился депутат Госдумы Султан Хамзаев. Некачественная алкогольная и табачная продукция могут нанести огромный вред здоровью. В частности, в июне в регионах Центральной России произошло массовое отравление алкогольным напитком «Мистер Сидр». Стоит вернуть проверки в отношении организаций, торгующих табаком и этиловым спиртом, уверен Хамзиев.

Ранее в Минздраве не поддержали предложение разрешить онлайн-торговлю алкоголем. По мнению помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, это повысит доступность алкогольных напитков, приведет к росту объемов продаж и потребления, в том числе несовершеннолетними.

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В России могут возобновить проверки компаний, которые занимаются продажей алкогольной и табачной продукции. Правительство России поручило Минэкономразвития проработать этот вопрос, сообщил представитель кабмина. «Мораторий на проверки продавцов табачной и алкогольной продукции могут отменить. Правительство России поручило Минэкономразвития проработать вопрос о возобновлении проверок компаний, которые занимаются реализацией алкогольной и табачной продукции», — пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя кабмина. Предполагается, что мера поможет справиться с контрафактом. С такой инициативой обратился депутат Госдумы Султан Хамзаев. Некачественная алкогольная и табачная продукция могут нанести огромный вред здоровью. В частности, в июне в регионах Центральной России произошло массовое отравление алкогольным напитком «Мистер Сидр». Стоит вернуть проверки в отношении организаций, торгующих табаком и этиловым спиртом, уверен Хамзиев. Ранее в Минздраве не поддержали предложение разрешить онлайн-торговлю алкоголем. По мнению помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, это повысит доступность алкогольных напитков, приведет к росту объемов продаж и потребления, в том числе несовершеннолетними.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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