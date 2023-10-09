В Кургане арестовали главного врача одной из больниц

Курганский суд поместил под домашний арест главу наркодиспансера Федотову

10 октября 2023 в 09:33 Размер текста - 17 +

В Кургане арестовали главного врача наркодиспансера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главного врача курганского наркодиспансера Анну Федотову поместили под домашний арест по ходатайству следователей. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к силовым структурам. «Главного врача наркодиспансера задержали и отвезли в следственный комитет, где было принято решение ходатайствовать об аресте», — сообщили источники. Женщину поместили под домашний арест. В Курганском городском суде URA.RU данную информацию подтвердили. «Суд избрал меру пресечения в отношении Федотовой в виде домашнего ареста», — рассказали в пресс-службе организации. Ограничение наложено до 5 декабря. Источники сообщают, что руководителя больницы подозревают во взяточничестве на сумму более 200 тысяч. Редакция обратилась за комментариями в следственное управления СКР региона. В ведомстве попросили направить официальный запрос. Ранее URA.RU сообщало, что в наркодиспансере прошли обыски. Позже анонимные сотрудники больницы сообщили о произволе, происходящем со стороны руководства.

Главного врача курганского наркодиспансера Анну Федотову поместили под домашний арест по ходатайству следователей. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к силовым структурам. «Главного врача наркодиспансера задержали и отвезли в следственный комитет, где было принято решение ходатайствовать об аресте», — сообщили источники. Женщину поместили под домашний арест. В Курганском городском суде URA.RU данную информацию подтвердили. «Суд избрал меру пресечения в отношении Федотовой в виде домашнего ареста», — рассказали в пресс-службе организации. Ограничение наложено до 5 декабря. Источники сообщают, что руководителя больницы подозревают во взяточничестве на сумму более 200 тысяч. Редакция обратилась за комментариями в следственное управления СКР региона. В ведомстве попросили направить официальный запрос. Ранее URA.RU сообщало, что в наркодиспансере прошли обыски. Позже анонимные сотрудники больницы сообщили о произволе, происходящем со стороны руководства.