В Перми появится новый ресторан и бар

Заведения будут расположены в особняке на улице Советская Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Перми готовятся к открытию два гастрономических проекта. Ресторатор Илья Заковырин, владелец рюмочной «Парадная», мясного ресторана The Hound, паназиатского бистро «Камоме», откроет ресторан и бар в «Доме Третьяковой» на улице Советской, 32.

«Ресторан под названием „Дом Третьяковой“ расположится на первом этаже здания. На втором этаже откроется бар „Второй этаж“», — пишет интернет-газета «Текст» со ссылкой на Илью Заковырина.

Уточняется, что меню ресторана «Дом Третьяковой» будет основано на блюдах авторской кухни из пермских продуктов. Средний чек заведения — от 1,5 до 2 тысяч рублей. Еду из ресторана смогут заказать посетители бара «Второй этаж». По словам ресторатора, бар станет продолжением рюмочной «Парадная», но новое заведение будет отличаться негромкой музыкой. Открытие проектов запланировано на конец октября.

Ранее URA.RU рассказало, что четыре пермских ресторана приняли участие в федеральном фестивале. Заведения разработали специальное меню.