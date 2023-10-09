За неделю в Свердловской области от коронавируса скончалось два человека

Врачи боролись за жизнь свердловчан, болеющих ковидом, но спасти их не удалось
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
За неделю в Свердловской области выявили 439 случаев заражения COVID-19, двое скончалось. Статистика опубликована на сайте «Стопкоронавирус».
«За неделю с 25 сентября по 1 октября в Свердловской области 58 человек было госпитализировано с COVID-19. Выявлено случаев за неделю — 439, два человека умерло», — сообщается на сайте «Стопкоронавирус».
Ранее URA.RU писало о том, что Свердловская область вошла в топ регионов по заболеваемости коронавирусом, заняв четвертое место. Первые три места отданы Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.
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