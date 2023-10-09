За неделю в Свердловской области от коронавируса скончалось два человека 10 октября 2023 в 10:54 Размер текста - 17 + Врачи боролись за жизнь свердловчан, болеющих ковидом, но спасти их не удалось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 За неделю в Свердловской области выявили 439 случаев заражения COVID-19, двое скончалось. Статистика опубликована на сайте «Стопкоронавирус». «За неделю с 25 сентября по 1 октября в Свердловской области 58 человек было госпитализировано с COVID-19. Выявлено случаев за неделю — 439, два человека умерло», — сообщается на сайте «Стопкоронавирус». Ранее URA.RU писало о том, что Свердловская область вошла в топ регионов по заболеваемости коронавирусом, заняв четвертое место. Первые три места отданы Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. За неделю в Свердловской области выявили 439 случаев заражения COVID-19, двое скончалось. Статистика опубликована на сайте «Стопкоронавирус». «За неделю с 25 сентября по 1 октября в Свердловской области 58 человек было госпитализировано с COVID-19. Выявлено случаев за неделю — 439, два человека умерло», — сообщается на сайте «Стопкоронавирус». Ранее URA.RU писало о том, что Свердловская область вошла в топ регионов по заболеваемости коронавирусом, заняв четвертое место. Первые три места отданы Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям