09 октября 2023

За неделю в Свердловской области от коронавируса скончалось два человека

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Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, эпидемия, врач, больница, медик, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
Врачи боролись за жизнь свердловчан, болеющих ковидом, но спасти их не удалось Фото:
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Коронавирус COVID-19

За неделю в Свердловской области выявили 439 случаев заражения COVID-19, двое скончалось. Статистика опубликована на сайте «Стопкоронавирус».

«За неделю с 25 сентября по 1 октября в Свердловской области 58 человек было госпитализировано с COVID-19. Выявлено случаев за неделю — 439, два человека умерло», — сообщается на сайте «Стопкоронавирус».

Ранее URA.RU писало о том, что Свердловская область вошла в топ регионов по заболеваемости коронавирусом, заняв четвертое место. Первые три места отданы Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.

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За неделю в Свердловской области выявили 439 случаев заражения COVID-19, двое скончалось. Статистика опубликована на сайте «Стопкоронавирус». «За неделю с 25 сентября по 1 октября в Свердловской области 58 человек было госпитализировано с COVID-19. Выявлено случаев за неделю — 439, два человека умерло», — сообщается на сайте «Стопкоронавирус». Ранее URA.RU писало о том, что Свердловская область вошла в топ регионов по заболеваемости коронавирусом, заняв четвертое место. Первые три места отданы Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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