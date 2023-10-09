Гражданка Казахстана приехала в Курган учиться и решила остаться

Девушка переехала из Костаная (Республика Казахстан) в Курган, стала педагогом и создала семью Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жительница Республики Казахстан приехала в Курган для учебы в педагогическом колледже и решила остаться жить и работать с детьми в регионе. Об этом сообщается на официальном сайте управления МВД России по Курганской области.

«Ирина Костикова приехала в Курганскую область из Костанайской области Республики Казахстан. Зауралье выбрала потому, что в тут проживают родственники. После окончания школы в 2013 году девушка приехала Курган, стала специалистом дошкольного образования. Сразу после окончания учебного заведения начала работать воспитателем в одном из детских садов областного центра», — сообщает пресс-служба регионального УМВД. По их информации, позже девушка получила высшее образование в КГУ по направлению «Психолого-педагогическое образование».

Также сообщается, что переезду девушки поспособствовала реализация государственной программы «содействия добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом». Родители Ирины поддержали решение дочери остаться жить регионе. Молодой педагог встретила в Кургане мужа, сейчас они приобрели жилье в ипотеку и ждут в семье пополнение.

Ранее URA.RU писало, что семья из Казахстана переехала в Курган по программе переселения. В регионе женщина с сыновьями оформила материнский капитал и купила собственное жилье.