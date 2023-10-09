09 октября 2023

Гражданка Казахстана приехала в Курган учиться и решила остаться

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка переехала из Костаная (Республика Казахстан) в Курган, стала педагогом и создала семью Фото:

Жительница Республики Казахстан приехала в Курган для учебы в педагогическом колледже и решила остаться жить и работать с детьми в регионе. Об этом сообщается на официальном сайте управления МВД России по Курганской области.

«Ирина Костикова приехала в Курганскую область из Костанайской области Республики Казахстан. Зауралье выбрала потому, что в тут проживают родственники. После окончания школы в 2013 году девушка приехала Курган, стала специалистом дошкольного образования. Сразу после окончания учебного заведения начала работать воспитателем в одном из детских садов областного центра», — сообщает пресс-служба регионального УМВД. По их информации, позже девушка получила высшее образование в КГУ по направлению «Психолого-педагогическое образование».

Также сообщается, что переезду девушки поспособствовала реализация государственной программы «содействия добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом». Родители Ирины поддержали решение дочери остаться жить регионе. Молодой педагог встретила в Кургане мужа, сейчас они приобрели жилье в ипотеку и ждут в семье пополнение.

Ранее URA.RU писало, что семья из Казахстана переехала в Курган по программе переселения. В регионе женщина с сыновьями оформила материнский капитал и купила собственное жилье.

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Жительница Республики Казахстан приехала в Курган для учебы в педагогическом колледже и решила остаться жить и работать с детьми в регионе. Об этом сообщается на официальном сайте управления МВД России по Курганской области. «Ирина Костикова приехала в Курганскую область из Костанайской области Республики Казахстан. Зауралье выбрала потому, что в тут проживают родственники. После окончания школы в 2013 году девушка приехала Курган, стала специалистом дошкольного образования. Сразу после окончания учебного заведения начала работать воспитателем в одном из детских садов областного центра», — сообщает пресс-служба регионального УМВД. По их информации, позже девушка получила высшее образование в КГУ по направлению «Психолого-педагогическое образование». Также сообщается, что переезду девушки поспособствовала реализация государственной программы «содействия добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом». Родители Ирины поддержали решение дочери остаться жить регионе. Молодой педагог встретила в Кургане мужа, сейчас они приобрели жилье в ипотеку и ждут в семье пополнение. Ранее URA.RU писало, что семья из Казахстана переехала в Курган по программе переселения. В регионе женщина с сыновьями оформила материнский капитал и купила собственное жилье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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