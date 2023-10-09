Проект межвузовского кампуса в Челябинске отмечен на федеральном уровне

10 октября 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Проект кампуса в Челябинске получил премию «Ведомости. Импульс» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Проект межуниверситетского кампуса мирового уровня, реализуемый в Челябинске, был отмечен премией «Ведомости. Импульс», в специальной номинации «Инвестиции в будущее». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительстве региона. «Премия, учрежденная деловым изданием „Ведомости“, вручается за развитие региональной и межрегиональной инфраструктуры, реализацию наиболее социально значимых отечественных инфраструктурных проектов. Награду получил генеральный директор Челябинской концессионной компании Алексей Шулепов», — сообщила пресс-служба. В настоящее время идет строительство двух гостиниц (первый этап), а также активное проектирование в рамках следующих этапов. Срок завершения работ — конец 2025 года. Проект предусматривает 120 тыс. кв. м студенческого пространства с жилыми помещениями на 3400 человек. Ранее губернатор Текслер доложил о межвузовском кампусе министру науки РФ Валерию Фалькову.

Проект межуниверситетского кампуса мирового уровня, реализуемый в Челябинске, был отмечен премией «Ведомости. Импульс», в специальной номинации «Инвестиции в будущее». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительстве региона. «Премия, учрежденная деловым изданием „Ведомости“, вручается за развитие региональной и межрегиональной инфраструктуры, реализацию наиболее социально значимых отечественных инфраструктурных проектов. Награду получил генеральный директор Челябинской концессионной компании Алексей Шулепов», — сообщила пресс-служба. В настоящее время идет строительство двух гостиниц (первый этап), а также активное проектирование в рамках следующих этапов. Срок завершения работ — конец 2025 года. Проект предусматривает 120 тыс. кв. м студенческого пространства с жилыми помещениями на 3400 человек. Ранее губернатор Текслер доложил о межвузовском кампусе министру науки РФ Валерию Фалькову.