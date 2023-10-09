09 октября 2023

Проект межвузовского кампуса в Челябинске отмечен на федеральном уровне

© Служба новостей «URA.RU»
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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в Челябинске. Челябинск , кампус юургу, проект кампуса
Проект кампуса в Челябинске получил премию «Ведомости. Импульс» Фото:

Проект межуниверситетского кампуса мирового уровня, реализуемый в Челябинске, был отмечен премией «Ведомости. Импульс», в специальной номинации «Инвестиции в будущее». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительстве региона.

«Премия, учрежденная деловым изданием „Ведомости“, вручается за развитие региональной и межрегиональной инфраструктуры, реализацию наиболее социально значимых отечественных инфраструктурных проектов. Награду получил генеральный директор Челябинской концессионной компании Алексей Шулепов», — сообщила пресс-служба.

В настоящее время идет строительство двух гостиниц (первый этап), а также активное проектирование в рамках следующих этапов. Срок завершения работ — конец 2025 года.

Проект предусматривает 120 тыс. кв. м студенческого пространства с жилыми помещениями на 3400 человек. Ранее губернатор Текслер доложил о межвузовском кампусе министру науки РФ Валерию Фалькову.

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Проект межуниверситетского кампуса мирового уровня, реализуемый в Челябинске, был отмечен премией «Ведомости. Импульс», в специальной номинации «Инвестиции в будущее». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительстве региона. «Премия, учрежденная деловым изданием „Ведомости“, вручается за развитие региональной и межрегиональной инфраструктуры, реализацию наиболее социально значимых отечественных инфраструктурных проектов. Награду получил генеральный директор Челябинской концессионной компании Алексей Шулепов», — сообщила пресс-служба. В настоящее время идет строительство двух гостиниц (первый этап), а также активное проектирование в рамках следующих этапов. Срок завершения работ — конец 2025 года. Проект предусматривает 120 тыс. кв. м студенческого пространства с жилыми помещениями на 3400 человек. Ранее губернатор Текслер доложил о межвузовском кампусе министру науки РФ Валерию Фалькову.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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