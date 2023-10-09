09 октября 2023

Улицу Челябинска топит кипятком. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Прорыв горячей воды на улице Крылова. Екатеринбург, затопление, горячая вода, детский сад теремок, кипяток, пар
Проезжую часть улицы подтопило из-за аварии на сетях (архивное фото) Фото:

Улицу Братьев Кашириных в Челябинске, вблизи фитнес-клуба «Олимп», затапливает струей горячей воды. Причиной стал порыв на сетях МУП «ЧКТС», подконтрольного мэрии, сообщил глава Калининского района Владимир Шамне.

«Даем тепло, сети старые. Где тонко, там рвется», — передает слова Шамне издание «74.ру». Он также уточнил, что авария произошла на трубе «ЧКТС».

Представители фитнес-клуба вызвали на место коммунальщиков. Они сообщили изданию, что аварии вблизи «Олимпа» происходит не первый раз, но раньше из-под земли выходил лишь пар. Судя по кадрам с места порыва, струя кипятка подтопила проезжую часть дороги. Агентство URA.RU направило запросы в мэрию Челябинска и МУП «ЧКТС», ответы будут опубликованы после получения.

По версии источников, число аварий на сетях МУП смогло увеличиться после старта отопительного сезона из-за износа труб в 80-90%. Мэр Наталья Котова эту информацию опровергала, заявляя, что в план ремонта включены сети с износом до 60%.

В сентябре челябинцы, месяцами находящиеся без горячей воды, массово жаловались Котовой. В мэрии утверждали, что все отключения были плановыми, а порывы устраняют в кратчайшие сроки. После публикации URA.RU в ситуацию вмешалась Генпрокуратура РФ. Тогда жителям вернули ресурс и сделали перерасчет платежей. Однако жалобы на отключения горячей воды и даже отопления продолжились.

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Улицу Братьев Кашириных в Челябинске, вблизи фитнес-клуба «Олимп», затапливает струей горячей воды. Причиной стал порыв на сетях МУП «ЧКТС», подконтрольного мэрии, сообщил глава Калининского района Владимир Шамне. «Даем тепло, сети старые. Где тонко, там рвется», — передает слова Шамне издание «74.ру». Он также уточнил, что авария произошла на трубе «ЧКТС». Представители фитнес-клуба вызвали на место коммунальщиков. Они сообщили изданию, что аварии вблизи «Олимпа» происходит не первый раз, но раньше из-под земли выходил лишь пар. Судя по кадрам с места порыва, струя кипятка подтопила проезжую часть дороги. Агентство URA.RU направило запросы в мэрию Челябинска и МУП «ЧКТС», ответы будут опубликованы после получения. По версии источников, число аварий на сетях МУП смогло увеличиться после старта отопительного сезона из-за износа труб в 80-90%. Мэр Наталья Котова эту информацию опровергала, заявляя, что в план ремонта включены сети с износом до 60%. В сентябре челябинцы, месяцами находящиеся без горячей воды, массово жаловались Котовой. В мэрии утверждали, что все отключения были плановыми, а порывы устраняют в кратчайшие сроки. После публикации URA.RU в ситуацию вмешалась Генпрокуратура РФ. Тогда жителям вернули ресурс и сделали перерасчет платежей. Однако жалобы на отключения горячей воды и даже отопления продолжились.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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