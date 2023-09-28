Подконтрольное мэрии Челябинска МУП срывает подготовку к отопительному сезону

По версии инсайдера, со стартом отопительного сезона порывов на теплосетях станет больше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Подконтрольное мэрии Челябинска МУП «ЧКТС» качественно не подготовило сети к началу отопительного сезона. На 29 сентября количество порывов может доходить до 300, а износ труб — до 90%. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к власти.

«На старте осенне-зимнего периода у „ЧКТС“ всегда массовые порывы. Прямо сейчас перед стартом отопительного сезона примерно 300 повреждений по всему городу», — озвучил свою версию инсайдер URA.RU. По информации источника, износ сетей «ЧКТС» составляет от 80 до 90%. Цифра меняется в зависимости от зоны, но самым аварийным остается Металлургический район.

В мэрии Челябинска заявили, что актуальная информация о ходе подготовки к отопительному сезону будет озвучена на аппаратном совещании 2 октября. По данным на начало недели, уже подключены к теплу 352 социально значимых объекта. Из-за теплой погоды о подключении жилых домов речи пока не идет. Между тем, по версии источника, число порывов на теплосетях будет увеличиваться с пуском тепла. По этой причине часть домов может ждать отключение ресурса в холода.

«Тут есть нюанс — увеличение числа повреждений на сетях „ЧКТС“ дает слишком высокий расход воды на ТЭЦ и котельных. Придется отключать от тепла большие районы города», — озвучил свою версию событий инсайдер. Также в преддверии отопительного сезона МУП «ЧКТС» не подключило часть домов к горячему водоснабжению, хотя опрессовки давно закончились.

После жалоб горожан, которые месяцами сидят без горячей воды, мэру Наталье Котовой проверку начала прокуратура. В пресс-службе мэрии уже заявили, что отключения осуществляются при возникновении технологических нарушений и выводе во внеплановый ремонт тепловых сетей. Устранение нарушений по возможности осуществляется в короткий срок. Однако сами жители говорят об обратном.

URA.RU направило запрос в МУП «ЧКТС», в котором просит предоставить актуальную информацию о ходе подготовки к отопительному сезону. Ответ будет опубликован после получения.