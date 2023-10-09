В Челябинске остались без тепла десятки многоквартирных домов

09 октября 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

По версии источника, от горячей воды и отопления «ЧКТС» отключили порядка 40 домов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске от горячей воды и отопления отключены примерно 40 многоквартирных домов из-за различных проблем у МУП «ЧКТС», подконтрольного мэрии города. Такую версию 9 октября озвучил источник URA.RU, близкий к администрации. «На муниципальных сетях „ЧКТС“ около 250 повреждений. Отключено от горячей воды и отопления примерно 40 многоквартирных домов, находящихся в зоне работы МУП», — рассказал источник, отметив, что речь идет только об основной части города. Так, например, по данным ООО «Ремжилзаказчик», в Металлургическом районе из-за ремонтных работ «ЧКТС» выключены горячая вода и отопление в девяти многоквартирных домах. В Центре управления регионом (ЦУР) за последнюю неделю отметили рост числа обращений по теме ЖКХ на 16%. Там также добавили, что в Челябинске еще остаются повреждения на сетях. На аппаратном совещании в мэрии 9 октября замглавы Челябинска Александр Астахов заявил, что к теплу подключено 97% жилого фонда и 98% соцобъектов. Повреждения на сетях Астахов держит на личном контроле. Точное число порывов на совещании не назвали. Агентство направило запрос в мэрию Челябинска и МУП «ЧКТС». Ответы пока не поступили. Несмотря на то, что подключение отопления в Челябинске подходит к концу, в частном секторе Калининского района замерзает семья ребенка-инвалида. По версии жителей, МУП еще не получил разрешение на подключение улицы Лобачевского к теплоносителю. Семье приходится круглосуточно включать обогреватель и ютиться в одной комнате, ведь без отопления весь дом не прогреть. Мать мальчика отметила, что без тепла сейчас находится порядка 25 домов, в части из них проживает по две семьи. Отопления и горячей воды в конце прошлой недели лишились дома в Металлургическом, Калининском и Тракторозаводском районах. Часть порывов мэрия объяснила аварией на ТЭЦ. По версии источников URA.RU, число аварий с началом подачи тепла могло увеличиться из-за износа труб в 80-90%. Однако мэр Наталья Котова отрицает риски срыва отопительного сезона, заявляя, что износ доходит до 60%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске от горячей воды и отопления отключены примерно 40 многоквартирных домов из-за различных проблем у МУП «ЧКТС», подконтрольного мэрии города. Такую версию 9 октября озвучил источник URA.RU, близкий к администрации. «На муниципальных сетях „ЧКТС“ около 250 повреждений. Отключено от горячей воды и отопления примерно 40 многоквартирных домов, находящихся в зоне работы МУП», — рассказал источник, отметив, что речь идет только об основной части города. Так, например, по данным ООО «Ремжилзаказчик», в Металлургическом районе из-за ремонтных работ «ЧКТС» выключены горячая вода и отопление в девяти многоквартирных домах. В Центре управления регионом (ЦУР) за последнюю неделю отметили рост числа обращений по теме ЖКХ на 16%. Там также добавили, что в Челябинске еще остаются повреждения на сетях. На аппаратном совещании в мэрии 9 октября замглавы Челябинска Александр Астахов заявил, что к теплу подключено 97% жилого фонда и 98% соцобъектов. Повреждения на сетях Астахов держит на личном контроле. Точное число порывов на совещании не назвали. Агентство направило запрос в мэрию Челябинска и МУП «ЧКТС». Ответы пока не поступили. Несмотря на то, что подключение отопления в Челябинске подходит к концу, в частном секторе Калининского района замерзает семья ребенка-инвалида. По версии жителей, МУП еще не получил разрешение на подключение улицы Лобачевского к теплоносителю. Семье приходится круглосуточно включать обогреватель и ютиться в одной комнате, ведь без отопления весь дом не прогреть. Мать мальчика отметила, что без тепла сейчас находится порядка 25 домов, в части из них проживает по две семьи. Отопления и горячей воды в конце прошлой недели лишились дома в Металлургическом, Калининском и Тракторозаводском районах. Часть порывов мэрия объяснила аварией на ТЭЦ. По версии источников URA.RU, число аварий с началом подачи тепла могло увеличиться из-за износа труб в 80-90%. Однако мэр Наталья Котова отрицает риски срыва отопительного сезона, заявляя, что износ доходит до 60%.