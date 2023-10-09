В Екатеринбурге создали «ходячую» скульптуру от сотрудника студии Артемия Лебедева. Фото

В Екатеринбурге у Театра драмы появился трехметровый металлический «сердечник»

10 октября 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

«Сердечник» мог стать брендом города в 2015 году Фото предоставлено паблик-арт-программой «ЧО» В Екатеринбурге на набережной недалеко от Свердловского театра драмы появился трехметровый арт-объект — стальной «сердечник». Это оммаж нереализованной концепции бренда города, который создал художник и дизайнер Сергей Клещев в 2015 году для конкурса по разработке логотипа столицы Урала. В будущем работа может менять свое местоположение, пояснила URA.RU команда паблик-арт-программы «ЧО». «„Сердечник“ интересен тем, что это плоский объект, выполненный из листового металла, и мы можем обозревать его с верхнего яруса набережной. Городской пруд — первая локация объекта. Возможно, мы будем менять месторасположение скульптуры», — заявила начальник отдела архитектуры и дизайна городской среды администрации Екатеринбурга Анастасия Тимофеева. Куратор четвертого сезона «ЧО» Наиля Аллахвердиева считает, что идея логотипа города от Сергея Клещева опередила время. «Мы решили вернуть ее к жизни через создание объекта в городе в контексте 300-летия Екатеринбурга и темы этого сезона „ЧО“ „Передача энергии“», — пояснила Наиля. Графический дизайнер Сергей Клещев работал дизайнером в издательском доме «Коммерсантъ», студии Артемия Лебедева и креативным директором в INSTID (Великобритания). Также он является куратором профиля «Коммуникационный дизайн» в Школе дизайна НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге. Ранее на окнах заброшенного химфака Уральского государственного лесотехнического университета на Ленина в Екатеринбурге разместили нелегальную арт-работу «Этюд неба». Ее автором стала нижегородская художница Анна Нистратова, которая решила таким способом привлечь внимание к объекту культурного наследия. Также команда «ЧО» представила большую световую инсталляцию с текстом «Граждане, скажем друг другу: Я люблю тебя!». Фото предоставлено паблик-арт-программой «ЧО» Фото предоставлено паблик-арт-программой «ЧО» Фото предоставлено паблик-арт-программой «ЧО» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге на набережной недалеко от Свердловского театра драмы появился трехметровый арт-объект — стальной «сердечник». Это оммаж нереализованной концепции бренда города, который создал художник и дизайнер Сергей Клещев в 2015 году для конкурса по разработке логотипа столицы Урала. В будущем работа может менять свое местоположение, пояснила URA.RU команда паблик-арт-программы «ЧО». «„Сердечник“ интересен тем, что это плоский объект, выполненный из листового металла, и мы можем обозревать его с верхнего яруса набережной. Городской пруд — первая локация объекта. Возможно, мы будем менять месторасположение скульптуры», — заявила начальник отдела архитектуры и дизайна городской среды администрации Екатеринбурга Анастасия Тимофеева. Куратор четвертого сезона «ЧО» Наиля Аллахвердиева считает, что идея логотипа города от Сергея Клещева опередила время. «Мы решили вернуть ее к жизни через создание объекта в городе в контексте 300-летия Екатеринбурга и темы этого сезона „ЧО“ „Передача энергии“», — пояснила Наиля. Графический дизайнер Сергей Клещев работал дизайнером в издательском доме «Коммерсантъ», студии Артемия Лебедева и креативным директором в INSTID (Великобритания). Также он является куратором профиля «Коммуникационный дизайн» в Школе дизайна НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге. Ранее на окнах заброшенного химфака Уральского государственного лесотехнического университета на Ленина в Екатеринбурге разместили нелегальную арт-работу «Этюд неба». Ее автором стала нижегородская художница Анна Нистратова, которая решила таким способом привлечь внимание к объекту культурного наследия. Также команда «ЧО» представила большую световую инсталляцию с текстом «Граждане, скажем друг другу: Я люблю тебя!».