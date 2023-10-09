Тюменка рассказала о беспорядках в Израиле и зверстве палестинцев

Полиция Тель-Авива патрулирует город и разыскивает участников ХАМАСа

10 октября 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

По словам тюменки, горожане продолжают работу несмотря на военную обстановку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Аэропорты Израиля работают нестабильно, палестинцы в соцсетях выкладывают видео казни мирных жителей, а полиция патрулирует улицы и разыскивает участников ХАМАСа. Об этом URA.RU рассказала тюменка, переехавшая в Тель-Авив. «В соцсетях палестинцы распространяют жестокие видео, как они казнят гражданских и издеваются над трупами. Сейчас в Тель-Авиве, где я нахожусь, очень пусто, тихо. Полиция патрулирует весь Израиль, разыскивает участников ХАМАСа. Аэропорт работает нестабильно. Рейсы отменяют, в аэропорту люди дерутся на стойках. Билеты в Россию стоят дорого», — рассказала собеседница агентства. Девушка добавляет, что, несмотря на обстановку в городе, люди продолжают работать. Местные жители всячески стараются поддерживать друг друга, сдают кровь. Но всем сейчас очень тревожно, добавляет тюменка. Собеседница агентства также рассказывает, что местным жителям рекомендовали сделать запас необходимых вещей, который хватит на 72 часа. Туда входит вода, медикаменты, средства получения оповещения, продукты. Ранее агентство писало о том, что 7 октября начался вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа. Туристка из Тюмени сообщила, что смогла покинуть страну за день до начала военного столкновения.

Аэропорты Израиля работают нестабильно, палестинцы в соцсетях выкладывают видео казни мирных жителей, а полиция патрулирует улицы и разыскивает участников ХАМАСа. Об этом URA.RU рассказала тюменка, переехавшая в Тель-Авив. «В соцсетях палестинцы распространяют жестокие видео, как они казнят гражданских и издеваются над трупами. Сейчас в Тель-Авиве, где я нахожусь, очень пусто, тихо. Полиция патрулирует весь Израиль, разыскивает участников ХАМАСа. Аэропорт работает нестабильно. Рейсы отменяют, в аэропорту люди дерутся на стойках. Билеты в Россию стоят дорого», — рассказала собеседница агентства. Девушка добавляет, что, несмотря на обстановку в городе, люди продолжают работать. Местные жители всячески стараются поддерживать друг друга, сдают кровь. Но всем сейчас очень тревожно, добавляет тюменка. Собеседница агентства также рассказывает, что местным жителям рекомендовали сделать запас необходимых вещей, который хватит на 72 часа. Туда входит вода, медикаменты, средства получения оповещения, продукты. Ранее агентство писало о том, что 7 октября начался вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа. Туристка из Тюмени сообщила, что смогла покинуть страну за день до начала военного столкновения.