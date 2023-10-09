Внучка собирателя пермских богов со слезами проводила их из здания худгалереи. Фото, видео

10 октября 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

Уникальная коллекция пермских богов уже демонтирована со стендов (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермь приехали потомки главного собирателя коллекции пермской деревянной скульптуры, многолетнего директора и главного хранителя Пермской художественной галереи Николая Серебренникова. Музей в эти дни освобождает здание Спасо-Преображенского собора, и как призналась внучка Серебренникова Марина Ткаченко, здесь прошло ее детство. Переезд музея она восприняла со слезами. «Сдерживаю слезы. Здесь не только мой дед работал, но бабушка. Она была главным хранителем. Мы все дни проводили в галерее пока у меня не было учебы. Поэтому они [пермские боги] для меня все родные. Все мое девство прошло здесь — я могла с закрытыми глазами по залам передвигаться, зная, что и где. Конечно, мне сейчас тяжело, что будет новое здание, и я не смогу чувствовать там себя как дома. Но надеюсь, что и это место тоже полюблю, оно также западет мне в сердце и останется там», — поделилась впечатлениями Ткаченко. Видео в соцсетях разместила пресс-служба галереи. Как ранее рассказывало URA.RU, Пермская художественная галерея с октября закрыла для посещения основные экспозиции в здании Спасо-Преображенского собора. Коллекции готовят к переезду во временное хранилище, а затем в новое здание, которое еще строится. Своими впечатлениями от процесса делилась президент музея Надежда Беляева и другие сотрудники, публикуя фото. Марина Ткаченко вспоминает детство в окружении пермских богов Пермская художественная галерея в ВК https://vk.com/permartmuseum Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермь приехали потомки главного собирателя коллекции пермской деревянной скульптуры, многолетнего директора и главного хранителя Пермской художественной галереи Николая Серебренникова. Музей в эти дни освобождает здание Спасо-Преображенского собора, и как призналась внучка Серебренникова Марина Ткаченко, здесь прошло ее детство. Переезд музея она восприняла со слезами. «Сдерживаю слезы. Здесь не только мой дед работал, но бабушка. Она была главным хранителем. Мы все дни проводили в галерее пока у меня не было учебы. Поэтому они [пермские боги] для меня все родные. Все мое девство прошло здесь — я могла с закрытыми глазами по залам передвигаться, зная, что и где. Конечно, мне сейчас тяжело, что будет новое здание, и я не смогу чувствовать там себя как дома. Но надеюсь, что и это место тоже полюблю, оно также западет мне в сердце и останется там», — поделилась впечатлениями Ткаченко. Видео в соцсетях разместила пресс-служба галереи. Как ранее рассказывало URA.RU, Пермская художественная галерея с октября закрыла для посещения основные экспозиции в здании Спасо-Преображенского собора. Коллекции готовят к переезду во временное хранилище, а затем в новое здание, которое еще строится. Своими впечатлениями от процесса делилась президент музея Надежда Беляева и другие сотрудники, публикуя фото.