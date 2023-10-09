Бортпроводнику стало плохо во время рейса Пермь-Москва

10 октября 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

Бортпроводник был отстранен от работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бортпроводнику утреннего рейса Пермь-Москва стало плохо во время полета. Инцидент произошел в субботу 7 октября, сообщает telegram-канал Aviaincident. «Самолет А-320, RA-73753, рейс AFL1201 Пермь — Москва. При выполнении полета, за 30 минут до начала снижения для посадки, командир воздушного судна получил доклад от старшего бортпроводника о плохом самочувствии члена кабинного экипажа. Бортпроводник был отстранен от выполнения своих служебных обязанностей», — говорится в сообщении. Уточняется, что несмотря на инцидент самолет благополучно приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Борт принадлежит авиакомпании ПАО «Аэрофлот». URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта Шереметьево. Ранее URA.RU рассказало, что самолет, летевший из Минеральных Вод в Пермь, приземлился в Уфе. Причиной стало плохое самочувствие пассажира.

Бортпроводнику утреннего рейса Пермь-Москва стало плохо во время полета. Инцидент произошел в субботу 7 октября, сообщает telegram-канал Aviaincident. «Самолет А-320, RA-73753, рейс AFL1201 Пермь — Москва. При выполнении полета, за 30 минут до начала снижения для посадки, командир воздушного судна получил доклад от старшего бортпроводника о плохом самочувствии члена кабинного экипажа. Бортпроводник был отстранен от выполнения своих служебных обязанностей», — говорится в сообщении. Уточняется, что несмотря на инцидент самолет благополучно приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Борт принадлежит авиакомпании ПАО «Аэрофлот». URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта Шереметьево. Ранее URA.RU рассказало, что самолет, летевший из Минеральных Вод в Пермь, приземлился в Уфе. Причиной стало плохое самочувствие пассажира.