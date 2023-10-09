09 октября 2023

Бортпроводнику стало плохо во время рейса Пермь-Москва

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, споттинг, бортпроводник, стюардесса, командир корабля
Бортпроводник был отстранен от работы Фото:

Бортпроводнику утреннего рейса Пермь-Москва стало плохо во время полета. Инцидент произошел в субботу 7 октября, сообщает telegram-канал Aviaincident.

«Самолет А-320, RA-73753, рейс AFL1201 Пермь — Москва. При выполнении полета, за 30 минут до начала снижения для посадки, командир воздушного судна получил доклад от старшего бортпроводника о плохом самочувствии члена кабинного экипажа. Бортпроводник был отстранен от выполнения своих служебных обязанностей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что несмотря на инцидент самолет благополучно приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Борт принадлежит авиакомпании ПАО «Аэрофлот». URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта Шереметьево.

Ранее URA.RU рассказало, что самолет, летевший из Минеральных Вод в Пермь, приземлился в Уфе. Причиной стало плохое самочувствие пассажира.

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Бортпроводнику утреннего рейса Пермь-Москва стало плохо во время полета. Инцидент произошел в субботу 7 октября, сообщает telegram-канал Aviaincident. «Самолет А-320, RA-73753, рейс AFL1201 Пермь — Москва. При выполнении полета, за 30 минут до начала снижения для посадки, командир воздушного судна получил доклад от старшего бортпроводника о плохом самочувствии члена кабинного экипажа. Бортпроводник был отстранен от выполнения своих служебных обязанностей», — говорится в сообщении. Уточняется, что несмотря на инцидент самолет благополучно приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Борт принадлежит авиакомпании ПАО «Аэрофлот». URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта Шереметьево. Ранее URA.RU рассказало, что самолет, летевший из Минеральных Вод в Пермь, приземлился в Уфе. Причиной стало плохое самочувствие пассажира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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