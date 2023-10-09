Жители Ноябрьска считают, что к трагическому пожару привело бездействие коммунальщиков

Жители Ноябрьска пожаловались главе СУ СКР по ЯНАО на бездействие коммунальщиков

Жители Ноябрьска пожаловались Андрею Егорову на бездействие управляющих компаний Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Пожары деревянных домов в ЯНАО

Жители Ноябрьска (ЯНАО) пожаловались главе окружного следственного управления СК РФ генералу Андрею Егорову на ненадлежащее оказание услуг по содержанию жилых домов со стороны управляющих компаний. По их мнению, бездействие коммунальщиков могло привести к пожару дома, в котором погибли дети, сообщает пресс-служба ведомства.

«Заявители признаны потерпевшими по уголовному делу, которое в настоящее время расследуется следственными органами СКР. Они высказали свои претензии к управляющим компаниям, которые, по словам граждан, не оказывали должным образом услуги по содержанию дома и поддержанию его в безопасном состоянии», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале.

Егоров провел личный прием граждан в режиме видеоконференции. Он сообщил, что расследование уголовного дела по пожару дома по адресу Школьная,3 в котором погибла мать и две ее дочки продолжается, следственной группой изучаются все версии причин пожара. Каждой пострадавшей семье будут предложены меры по решению жилищного вопроса с учетом прав собственности на утраченное при пожаре жилье.

Ранее URA.RU рассказало, что 18 сентября при пожаре деревянного жилого дома в Ноябрьске погибла мать и две ее дочери. Следственный комитет проводит расследование уголовного дела по факту возгорания.