09 октября 2023
08 октября 2023

Жители Ноябрьска считают, что к трагическому пожару привело бездействие коммунальщиков

Жители Ноябрьска пожаловались главе СУ СКР по ЯНАО на бездействие коммунальщиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и ардм. Салехард, егоров андрей
Жители Ноябрьска пожаловались Андрею Егорову на бездействие управляющих компаний Фото:
новость из сюжета
Пожары деревянных домов в ЯНАО

Жители Ноябрьска (ЯНАО) пожаловались главе окружного следственного управления СК РФ генералу Андрею Егорову на ненадлежащее оказание услуг по содержанию жилых домов со стороны управляющих компаний. По их мнению, бездействие коммунальщиков могло привести к пожару дома, в котором погибли дети, сообщает пресс-служба ведомства.

«Заявители признаны потерпевшими по уголовному делу, которое в настоящее время расследуется следственными органами СКР. Они высказали свои претензии к управляющим компаниям, которые, по словам граждан, не оказывали должным образом услуги по содержанию дома и поддержанию его в безопасном состоянии», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале.

Егоров провел личный прием граждан в режиме видеоконференции. Он сообщил, что расследование уголовного дела по пожару дома по адресу Школьная,3 в котором погибла мать и две ее дочки продолжается, следственной группой изучаются все версии причин пожара. Каждой пострадавшей семье будут предложены меры по решению жилищного вопроса с учетом прав собственности на утраченное при пожаре жилье.

Ранее URA.RU рассказало, что 18 сентября при пожаре деревянного жилого дома в Ноябрьске погибла мать и две ее дочери. Следственный комитет проводит расследование уголовного дела по факту возгорания.

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Жители Ноябрьска (ЯНАО) пожаловались главе окружного следственного управления СК РФ генералу Андрею Егорову на ненадлежащее оказание услуг по содержанию жилых домов со стороны управляющих компаний. По их мнению, бездействие коммунальщиков могло привести к пожару дома, в котором погибли дети, сообщает пресс-служба ведомства. «Заявители признаны потерпевшими по уголовному делу, которое в настоящее время расследуется следственными органами СКР. Они высказали свои претензии к управляющим компаниям, которые, по словам граждан, не оказывали должным образом услуги по содержанию дома и поддержанию его в безопасном состоянии», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале. Егоров провел личный прием граждан в режиме видеоконференции. Он сообщил, что расследование уголовного дела по пожару дома по адресу Школьная,3 в котором погибла мать и две ее дочки продолжается, следственной группой изучаются все версии причин пожара. Каждой пострадавшей семье будут предложены меры по решению жилищного вопроса с учетом прав собственности на утраченное при пожаре жилье. Ранее URA.RU рассказало, что 18 сентября при пожаре деревянного жилого дома в Ноябрьске погибла мать и две ее дочери. Следственный комитет проводит расследование уголовного дела по факту возгорания.
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