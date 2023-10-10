Тюменские дачники победили рейдеров из Кургана. Скрин

Тюменский суд признал законной смену правления в СНТ «Тура»

10 октября 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

Курганский коммунальный магнат пытался оспорить решение садоводов о смене правления СНТ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Участники тюменского садоводческого товарищества «Тура» смогли избавиться от власти курганской коммунальной компании. Об этом URA.RU рассказали члены товарищества. «Победа! Суд признал протокол о передаче управления СНТСН Тура ООО „Интеграция+“ незаконным. На сайте суда опубликовано решение», — пояснили собеседники URA.RU. Однако, как пояснили дачники, это не решило всей проблемы. По их словам, доступа к учредительным документам «Туры» новоизбранное правление так и не получило. «Новое правление вскрыло здание правления 7 октября и выяснилось, что оттуда вынесена вся документация и оборудование. Написали заявление в полицию о краже», — добавили собеседники агентства. Так же садоводы сообщили, что после сверки кассы СНТ обнаружили недостачу денежных средств. URA.RU написало запрос в УМВД Тюменской области, на момент публикации ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что курганская компания «Интеграция+» оспаривала в суде законность решения, принятого на общем собрании садоводов. Скрин — центральный районный суд г. Тюмени, https://centralny--tum.sudrf.ru

Участники тюменского садоводческого товарищества «Тура» смогли избавиться от власти курганской коммунальной компании. Об этом URA.RU рассказали члены товарищества. «Победа! Суд признал протокол о передаче управления СНТСН Тура ООО „Интеграция+“ незаконным. На сайте суда опубликовано решение», — пояснили собеседники URA.RU. Однако, как пояснили дачники, это не решило всей проблемы. По их словам, доступа к учредительным документам «Туры» новоизбранное правление так и не получило. «Новое правление вскрыло здание правления 7 октября и выяснилось, что оттуда вынесена вся документация и оборудование. Написали заявление в полицию о краже», — добавили собеседники агентства. Так же садоводы сообщили, что после сверки кассы СНТ обнаружили недостачу денежных средств. URA.RU написало запрос в УМВД Тюменской области, на момент публикации ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что курганская компания «Интеграция+» оспаривала в суде законность решения, принятого на общем собрании садоводов.