Участники тюменского садоводческого товарищества «Тура» смогли избавиться от власти курганской коммунальной компании. Об этом URA.RU рассказали члены товарищества.
«Победа! Суд признал протокол о передаче управления СНТСН Тура ООО „Интеграция+“ незаконным. На сайте суда опубликовано решение», — пояснили собеседники URA.RU.
Однако, как пояснили дачники, это не решило всей проблемы. По их словам, доступа к учредительным документам «Туры» новоизбранное правление так и не получило. «Новое правление вскрыло здание правления 7 октября и выяснилось, что оттуда вынесена вся документация и оборудование. Написали заявление в полицию о краже», — добавили собеседники агентства.
Так же садоводы сообщили, что после сверки кассы СНТ обнаружили недостачу денежных средств. URA.RU написало запрос в УМВД Тюменской области, на момент публикации ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что курганская компания «Интеграция+» оспаривала в суде законность решения, принятого на общем собрании садоводов.
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