Песков ответил на новые обвинения Зеленского в адрес России

Песков: обвинения РФ в причастности к конфликту на Ближнем Востоке беспочвенны
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес РФ в причастности к конфликту на Ближнем Востоке беспочвенны Фото:

В Кремле считают беспочвенными обвинения президента Украины Владимира Зеленского в желании России развязать войну на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ответе на вопрос URA.RU, что конфликт между Израилем и сектором Газа имеет глубокие корни, и нужно знать его историю.

«[Это заявление восприняли] негативно. Они совершенно не имеют под собой никаких оснований. Мы видим разные процессы. Застарелый палестино-израильский конфликт, который имеет глубокие корни. Там мног противоречий. Не все так глубоко знают историю и владеют нюансами», — прокомментировал Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть данные, доказывающие, что «Россия хочет развязать войну на Ближнем Востоке». Никакой конкретики Зеленский при этом не привел.

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В Кремле считают беспочвенными обвинения президента Украины Владимира Зеленского в желании России развязать войну на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ответе на вопрос URA.RU, что конфликт между Израилем и сектором Газа имеет глубокие корни, и нужно знать его историю. «[Это заявление восприняли] негативно. Они совершенно не имеют под собой никаких оснований. Мы видим разные процессы. Застарелый палестино-израильский конфликт, который имеет глубокие корни. Там мног противоречий. Не все так глубоко знают историю и владеют нюансами», — прокомментировал Песков. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть данные, доказывающие, что «Россия хочет развязать войну на Ближнем Востоке». Никакой конкретики Зеленский при этом не привел.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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