Песков ответил на новые обвинения Зеленского в адрес России

В Кремле считают беспочвенными обвинения президента Украины Владимира Зеленского в желании России развязать войну на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ответе на вопрос URA.RU, что конфликт между Израилем и сектором Газа имеет глубокие корни, и нужно знать его историю.
«[Это заявление восприняли] негативно. Они совершенно не имеют под собой никаких оснований. Мы видим разные процессы. Застарелый палестино-израильский конфликт, который имеет глубокие корни. Там мног противоречий. Не все так глубоко знают историю и владеют нюансами», — прокомментировал Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть данные, доказывающие, что «Россия хочет развязать войну на Ближнем Востоке». Никакой конкретики Зеленский при этом не привел.
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