Песков ответил на новые обвинения Зеленского в адрес России

Песков: обвинения РФ в причастности к конфликту на Ближнем Востоке беспочвенны

10 октября 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес РФ в причастности к конфликту на Ближнем Востоке беспочвенны Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле считают беспочвенными обвинения президента Украины Владимира Зеленского в желании России развязать войну на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ответе на вопрос URA.RU, что конфликт между Израилем и сектором Газа имеет глубокие корни, и нужно знать его историю. «[Это заявление восприняли] негативно. Они совершенно не имеют под собой никаких оснований. Мы видим разные процессы. Застарелый палестино-израильский конфликт, который имеет глубокие корни. Там мног противоречий. Не все так глубоко знают историю и владеют нюансами», — прокомментировал Песков. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть данные, доказывающие, что «Россия хочет развязать войну на Ближнем Востоке». Никакой конкретики Зеленский при этом не привел.

В Кремле считают беспочвенными обвинения президента Украины Владимира Зеленского в желании России развязать войну на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ответе на вопрос URA.RU, что конфликт между Израилем и сектором Газа имеет глубокие корни, и нужно знать его историю. «[Это заявление восприняли] негативно. Они совершенно не имеют под собой никаких оснований. Мы видим разные процессы. Застарелый палестино-израильский конфликт, который имеет глубокие корни. Там мног противоречий. Не все так глубоко знают историю и владеют нюансами», — прокомментировал Песков. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть данные, доказывающие, что «Россия хочет развязать войну на Ближнем Востоке». Никакой конкретики Зеленский при этом не привел.