09 октября 2023

Зеленский обвинил Россию в желании развязать войну на Ближнем Востоке

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Зеленский испугался за свободу Европы Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

На фоне вооруженного конфликта Израиля и сектора Газа президент Украины Владимир Зеленский выступил с обвинением РФ в желании развязать войну на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в своем видеообращении.

«У нас есть данные, которые ясно доказывают, что Россия хочет развязать войну на Ближнем Востоке», — сказал Зеленский в видеообращении. Он посчитал, что такие действия «уничтожат свободу в Европе».

Военный конфликт между Палестиной и сектором Газа начался 7 октября. Группировка ХАМАС наносит ракетные удары по Израилю, на улицах происходят боестолкновения. В Кремле отмечали, что не видят связи между специальной военной операцией и конфликтом на Ближнем Востоке.

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На фоне вооруженного конфликта Израиля и сектора Газа президент Украины Владимир Зеленский выступил с обвинением РФ в желании развязать войну на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в своем видеообращении. «У нас есть данные, которые ясно доказывают, что Россия хочет развязать войну на Ближнем Востоке», — сказал Зеленский в видеообращении. Он посчитал, что такие действия «уничтожат свободу в Европе». Военный конфликт между Палестиной и сектором Газа начался 7 октября. Группировка ХАМАС наносит ракетные удары по Израилю, на улицах происходят боестолкновения. В Кремле отмечали, что не видят связи между специальной военной операцией и конфликтом на Ближнем Востоке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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