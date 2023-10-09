Зеленский обвинил Россию в желании развязать войну на Ближнем Востоке

На фоне вооруженного конфликта Израиля и сектора Газа президент Украины Владимир Зеленский выступил с обвинением РФ в желании развязать войну на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в своем видеообращении.
«У нас есть данные, которые ясно доказывают, что Россия хочет развязать войну на Ближнем Востоке», — сказал Зеленский в видеообращении. Он посчитал, что такие действия «уничтожат свободу в Европе».
Военный конфликт между Палестиной и сектором Газа начался 7 октября. Группировка ХАМАС наносит ракетные удары по Израилю, на улицах происходят боестолкновения. В Кремле отмечали, что не видят связи между специальной военной операцией и конфликтом на Ближнем Востоке.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.