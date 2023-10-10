Депутаты гордумы Челябинска доставили спортивный инвентарь в ДНР. Видео

10 октября 2023 в 14:08 Размер текста - 17 +

Жители Ждановки восстанавливают спортзал (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Депутаты гордумы Челябинска Денис Лапотышкин и Александр Спицын доставили инвентарь для занятий спортом во вновь открывшийся спортзал Ждановки Донецкой народной республики. Об этом Лапотышкин сообщил на своей официальное странице в соцсети «ВКонтакте». «Мы с Александром Спицыным и ребятами из „Молодой гвардии“ привезли спортивный инвентарь для занятий кикбоксингом. Уверен, ребята, которые вырастут в этом зале будут настоящими людьми и патриотами нашей страны», — пишет Лапотышкин. В восстановленном спортзале планируется работа секции по кикбоксингу для мальчиков и девочек. Ждановка находится в 40 км от подшефных территорий Челябинской области ДНР, куда входят Ясиноватая и Волноваха.

Депутаты гордумы Челябинска Денис Лапотышкин и Александр Спицын доставили инвентарь для занятий спортом во вновь открывшийся спортзал Ждановки Донецкой народной республики. Об этом Лапотышкин сообщил на своей официальное странице в соцсети «ВКонтакте». «Мы с Александром Спицыным и ребятами из „Молодой гвардии“ привезли спортивный инвентарь для занятий кикбоксингом. Уверен, ребята, которые вырастут в этом зале будут настоящими людьми и патриотами нашей страны», — пишет Лапотышкин. В восстановленном спортзале планируется работа секции по кикбоксингу для мальчиков и девочек. Ждановка находится в 40 км от подшефных территорий Челябинской области ДНР, куда входят Ясиноватая и Волноваха.