Депутаты гордумы Челябинска доставили спортивный инвентарь в ДНР. Видео

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Клипарт. Магнитогорск, спортивный зал, боксерская груша
Жители Ждановки восстанавливают спортзал (архивное фото) Фото:

Депутаты гордумы Челябинска Денис Лапотышкин и Александр Спицын доставили инвентарь для занятий спортом во вновь открывшийся спортзал Ждановки Донецкой народной республики. Об этом Лапотышкин сообщил на своей официальное странице в соцсети «ВКонтакте».

«Мы с Александром Спицыным и ребятами из „Молодой гвардии“ привезли спортивный инвентарь для занятий кикбоксингом. Уверен, ребята, которые вырастут в этом зале будут настоящими людьми и патриотами нашей страны», — пишет Лапотышкин.

В восстановленном спортзале планируется работа секции по кикбоксингу для мальчиков и девочек. Ждановка находится в 40 км от подшефных территорий Челябинской области ДНР, куда входят Ясиноватая и Волноваха.

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Депутаты гордумы Челябинска Денис Лапотышкин и Александр Спицын доставили инвентарь для занятий спортом во вновь открывшийся спортзал Ждановки Донецкой народной республики. Об этом Лапотышкин сообщил на своей официальное странице в соцсети «ВКонтакте». «Мы с Александром Спицыным и ребятами из „Молодой гвардии“ привезли спортивный инвентарь для занятий кикбоксингом. Уверен, ребята, которые вырастут в этом зале будут настоящими людьми и патриотами нашей страны», — пишет Лапотышкин. В восстановленном спортзале планируется работа секции по кикбоксингу для мальчиков и девочек. Ждановка находится в 40 км от подшефных территорий Челябинской области ДНР, куда входят Ясиноватая и Волноваха.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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