Депутаты гордумы Челябинска Денис Лапотышкин и Александр Спицын доставили инвентарь для занятий спортом во вновь открывшийся спортзал Ждановки Донецкой народной республики. Об этом Лапотышкин сообщил на своей официальное странице в соцсети «ВКонтакте».
«Мы с Александром Спицыным и ребятами из „Молодой гвардии“ привезли спортивный инвентарь для занятий кикбоксингом. Уверен, ребята, которые вырастут в этом зале будут настоящими людьми и патриотами нашей страны», — пишет Лапотышкин.
В восстановленном спортзале планируется работа секции по кикбоксингу для мальчиков и девочек. Ждановка находится в 40 км от подшефных территорий Челябинской области ДНР, куда входят Ясиноватая и Волноваха.
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