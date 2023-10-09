Арестованного главврача курганской больницы отправили в отпуск

Главврач Анна Федотова находится в отпуске и под домашним арестом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Главный врач Курганского областного наркодиспансера Анна Федотова, которая подозревается в получении взяток, отправлена в отпуск. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения в ответ на запрос.

«В настоящее время на основании приказа А.Н. Федотова находится в отпуске. На период отпуска исполняет обязанности главного врача Курганского областного наркологического диспансера П.А. Подорванов, заместитель главного врача. Замечаний к работе руководителя в текущем году не было», — ответили в депздраве.

URA.RU писало, что суд поместил главврача Курганского наркодиспансера Анну Федотову под домашний арест до 5 декабря. По данным источников, руководителя больницы подозревают во взяточничестве на сумму более 200 тысяч. Также работники больницы жаловались на произвол руководства. По их словам, в наркодиспансере пропадают продукты, лекарства и стройматериалы для ремонта, не решаются коммунальные проблемы. По данным сайта проверки контрагентов, Федотова руководит наркодиспансером с 2011 года.