09 октября 2023

Арестованного главврача курганской больницы отправили в отпуск

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с внештатным наркологом Курганской области Павлом Подорвановым. Курган, курганский областной наркологический диспансер
Главврач Анна Федотова находится в отпуске и под домашним арестом Фото:

Главный врач Курганского областного наркодиспансера Анна Федотова, которая подозревается в получении взяток, отправлена в отпуск. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения в ответ на запрос.

«В настоящее время на основании приказа А.Н. Федотова находится в отпуске. На период отпуска исполняет обязанности главного врача Курганского областного наркологического диспансера П.А. Подорванов, заместитель главного врача. Замечаний к работе руководителя в текущем году не было», — ответили в депздраве.

URA.RU писало, что суд поместил главврача Курганского наркодиспансера Анну Федотову под домашний арест до 5 декабря. По данным источников, руководителя больницы подозревают во взяточничестве на сумму более 200 тысяч. Также работники больницы жаловались на произвол руководства. По их словам, в наркодиспансере пропадают продукты, лекарства и стройматериалы для ремонта, не решаются коммунальные проблемы. По данным сайта проверки контрагентов, Федотова руководит наркодиспансером с 2011 года.

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Главный врач Курганского областного наркодиспансера Анна Федотова, которая подозревается в получении взяток, отправлена в отпуск. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения в ответ на запрос. «В настоящее время на основании приказа А.Н. Федотова находится в отпуске. На период отпуска исполняет обязанности главного врача Курганского областного наркологического диспансера П.А. Подорванов, заместитель главного врача. Замечаний к работе руководителя в текущем году не было», — ответили в депздраве. URA.RU писало, что суд поместил главврача Курганского наркодиспансера Анну Федотову под домашний арест до 5 декабря. По данным источников, руководителя больницы подозревают во взяточничестве на сумму более 200 тысяч. Также работники больницы жаловались на произвол руководства. По их словам, в наркодиспансере пропадают продукты, лекарства и стройматериалы для ремонта, не решаются коммунальные проблемы. По данным сайта проверки контрагентов, Федотова руководит наркодиспансером с 2011 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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