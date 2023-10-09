В Перми продлили процедуру банкротства завода Дзержинского

Процедуру банкротства пермского завода имени Дзержинского продлили до апреля 2024 года. Информацию об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
«Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ФГУП „Машиностроительный завод им. Дзержинского“ о продлении конкурсного производства должника до апреля следующего года», — говорится в сообщении. Свое решение управляющий объяснил тем, что имущество завода еще не продано, вопрос о взыскании средств с бывших руководителей не решен, и не завершены мероприятия по привлечении к ответственности лиц, участвовавших в хищении имущества.
Суд назначил рассмотрение отчета конкурсного управляющего на 4 апреля 2024 года. Процедура банкротства завода длится с 2005 года. Первые торги состоялись в 2014 году, но суд их отменил. В 2020 году имущество завода снова выставили на продажу — не нашли покупателей. Затем в апреле 2023 года московская компания «ПСК „Спецпроектстрой“» планировала выкупить активы завода, однако сделку не довели до конца.
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