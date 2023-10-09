09 октября 2023

В Перми продлили процедуру банкротства завода Дзержинского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокладка трамвайного пути. улица Куйбышева.Пермь, завод дзержинского, барельеф дзержинского, памятник дзержинскому
Завод находится в процедуре банкротства с 2005 года Фото:

Процедуру банкротства пермского завода имени Дзержинского продлили до апреля 2024 года. Информацию об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

«Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ФГУП „Машиностроительный завод им. Дзержинского“ о продлении конкурсного производства должника до апреля следующего года», — говорится в сообщении. Свое решение управляющий объяснил тем, что имущество завода еще не продано, вопрос о взыскании средств с бывших руководителей не решен, и не завершены мероприятия по привлечении к ответственности лиц, участвовавших в хищении имущества.

Суд назначил рассмотрение отчета конкурсного управляющего на 4 апреля 2024 года. Процедура банкротства завода длится с 2005 года. Первые торги состоялись в 2014 году, но суд их отменил. В 2020 году имущество завода снова выставили на продажу — не нашли покупателей. Затем в апреле 2023 года московская компания «ПСК „Спецпроектстрой“» планировала выкупить активы завода, однако сделку не довели до конца.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Процедуру банкротства пермского завода имени Дзержинского продлили до апреля 2024 года. Информацию об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». «Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ФГУП „Машиностроительный завод им. Дзержинского“ о продлении конкурсного производства должника до апреля следующего года», — говорится в сообщении. Свое решение управляющий объяснил тем, что имущество завода еще не продано, вопрос о взыскании средств с бывших руководителей не решен, и не завершены мероприятия по привлечении к ответственности лиц, участвовавших в хищении имущества. Суд назначил рассмотрение отчета конкурсного управляющего на 4 апреля 2024 года. Процедура банкротства завода длится с 2005 года. Первые торги состоялись в 2014 году, но суд их отменил. В 2020 году имущество завода снова выставили на продажу — не нашли покупателей. Затем в апреле 2023 года московская компания «ПСК „Спецпроектстрой“» планировала выкупить активы завода, однако сделку не довели до конца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...