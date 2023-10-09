В Перми продлили процедуру банкротства завода Дзержинского

10 октября 2023 в 14:59 Размер текста - 17 +

Завод находится в процедуре банкротства с 2005 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU Процедуру банкротства пермского завода имени Дзержинского продлили до апреля 2024 года. Информацию об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». «Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ФГУП „Машиностроительный завод им. Дзержинского“ о продлении конкурсного производства должника до апреля следующего года», — говорится в сообщении. Свое решение управляющий объяснил тем, что имущество завода еще не продано, вопрос о взыскании средств с бывших руководителей не решен, и не завершены мероприятия по привлечении к ответственности лиц, участвовавших в хищении имущества. Суд назначил рассмотрение отчета конкурсного управляющего на 4 апреля 2024 года. Процедура банкротства завода длится с 2005 года. Первые торги состоялись в 2014 году, но суд их отменил. В 2020 году имущество завода снова выставили на продажу — не нашли покупателей. Затем в апреле 2023 года московская компания «ПСК „Спецпроектстрой“» планировала выкупить активы завода, однако сделку не довели до конца.

Процедуру банкротства пермского завода имени Дзержинского продлили до апреля 2024 года. Информацию об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». «Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ФГУП „Машиностроительный завод им. Дзержинского“ о продлении конкурсного производства должника до апреля следующего года», — говорится в сообщении. Свое решение управляющий объяснил тем, что имущество завода еще не продано, вопрос о взыскании средств с бывших руководителей не решен, и не завершены мероприятия по привлечении к ответственности лиц, участвовавших в хищении имущества. Суд назначил рассмотрение отчета конкурсного управляющего на 4 апреля 2024 года. Процедура банкротства завода длится с 2005 года. Первые торги состоялись в 2014 году, но суд их отменил. В 2020 году имущество завода снова выставили на продажу — не нашли покупателей. Затем в апреле 2023 года московская компания «ПСК „Спецпроектстрой“» планировала выкупить активы завода, однако сделку не довели до конца.