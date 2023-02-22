Оборонный завод Перми пытаются вывести из банкротства

23 февраля 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

Пермский оборонный завод может выйти из процедуры банкротства Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Оборонное предприятие ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» может выйти из процедуры банкротства, которая длится 17 лет. Федеральная налоговая служба (ФНС), являющаяся основным кредитором предприятия, предложила ее конкурсному управляющему заключить мирный договор. Об этом сообщается в одном из местных СМИ. «Основной кредитор оборонного ФГУП „Машиностроительный завод им. Дзержинского“ — Федеральная налоговая служба (ФНС) — предложила конкурсному управляющему предприятия Льву Шляпину проработать вопрос о заключении мирового соглашения. Шляпину предложено предоставить мотивированное заключение о целесообразности заключения соглашения и приложить график погашения задолженности», — пишет издание «Коммерсант-Прикамье». Ранее URA.RU писало, что завод имени Дзержинского производит продукцию оборонного и гражданского назначения. В 2005 году предприятие было признано банкротом и по текущий день находится в процедуре конкурсного производства. С конца прошлого года из-за увеличения числа заказов завод перешел к круглосуточной работе. Позже сообщалось, что на территории пермского завода-банкрота планируют построить дорогу к новому мосту через Каму. Начать строительство мостового сооружения хотят с 2024 года.

Оборонное предприятие ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» может выйти из процедуры банкротства, которая длится 17 лет. Федеральная налоговая служба (ФНС), являющаяся основным кредитором предприятия, предложила ее конкурсному управляющему заключить мирный договор. Об этом сообщается в одном из местных СМИ. «Основной кредитор оборонного ФГУП „Машиностроительный завод им. Дзержинского“ — Федеральная налоговая служба (ФНС) — предложила конкурсному управляющему предприятия Льву Шляпину проработать вопрос о заключении мирового соглашения. Шляпину предложено предоставить мотивированное заключение о целесообразности заключения соглашения и приложить график погашения задолженности», — пишет издание «Коммерсант-Прикамье». Ранее URA.RU писало, что завод имени Дзержинского производит продукцию оборонного и гражданского назначения. В 2005 году предприятие было признано банкротом и по текущий день находится в процедуре конкурсного производства. С конца прошлого года из-за увеличения числа заказов завод перешел к круглосуточной работе. Позже сообщалось, что на территории пермского завода-банкрота планируют построить дорогу к новому мосту через Каму. Начать строительство мостового сооружения хотят с 2024 года.