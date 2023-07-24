24 июля 2023

Суд в Перми отклонил иск Генпрокуратуры, оспаривающей продажу оборонного завода

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города и жанр. Пермь, виды города, завод дзержинского
Генпрокуратура пытается оспорить итоги торгов по продаже ЗиД Фото:

Иск Генпрокуратуры РФ, оспаривающей итоги торгов по продаже имущества завода имени Дзержинского (ЗиД), не принят к Арбитражным судом Пермского края к производству. Как следует из картотеки суда, надзорное ведомство не указало правовые основания для оспаривания сделки.

«Генеральная прокуратура РФ не указала правовые основания для оспаривания сделки и не раскрыла основания для возврата имущества ФГУП „Машзавод имени Ф.Э. Дзержинского“ в собственность РФ. Заявителем также не обосновано право на подачу заявления об оспаривании сделки», — уточняет «РБК-Пермь». На исправление недочетов надзорному ведомству дали срок до 14 августа.

ЗиД выпускает гражданскую и военную продукцию, в том числе радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет. Предприятие, находящееся в стадии банкротства, было продано на торгах за 725 млн рублей. Минпромторг России потребовал признать сделку недействительной, однако иск, поступивший в Арбитражный суд Прикамья, был отклонен.

После этого Минпромторг, а также краевые прокуратура и теруправление Росимущества подали апелляционные жалобы на решения краевого Арбитражного суда Прикамья. Ведомства считают, что признанная победителем компания «ПСК «Проектспецстрой»» не могла участвовать в торгах, поскольку на момент подачи заявки у нее не было лицензии на производство боеприпасов и военной техники, уточняет «Ъ-Прикамье.

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Иск Генпрокуратуры РФ, оспаривающей итоги торгов по продаже имущества завода имени Дзержинского (ЗиД), не принят к Арбитражным судом Пермского края к производству. Как следует из картотеки суда, надзорное ведомство не указало правовые основания для оспаривания сделки. «Генеральная прокуратура РФ не указала правовые основания для оспаривания сделки и не раскрыла основания для возврата имущества ФГУП „Машзавод имени Ф.Э. Дзержинского“ в собственность РФ. Заявителем также не обосновано право на подачу заявления об оспаривании сделки», — уточняет «РБК-Пермь». На исправление недочетов надзорному ведомству дали срок до 14 августа. ЗиД выпускает гражданскую и военную продукцию, в том числе радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет. Предприятие, находящееся в стадии банкротства, было продано на торгах за 725 млн рублей. Минпромторг России потребовал признать сделку недействительной, однако иск, поступивший в Арбитражный суд Прикамья, был отклонен. После этого Минпромторг, а также краевые прокуратура и теруправление Росимущества подали апелляционные жалобы на решения краевого Арбитражного суда Прикамья. Ведомства считают, что признанная победителем компания «ПСК «Проектспецстрой»» не могла участвовать в торгах, поскольку на момент подачи заявки у нее не было лицензии на производство боеприпасов и военной техники, уточняет «Ъ-Прикамье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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