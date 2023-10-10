Мать погибшего свердловского бойца батальона «Спарта» купила квартиру рядом с могилой сына

Мать погибшего свердловского участника СВО купила квартиру рядом с могилой сына

10 октября 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Ивана Иванова с воинскими почестями похоронили на кладбище в Верхней Пышме Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жительнице Свердловской области Тамаре Ивановой, чей сын погиб на спецоперации, помогли приобрести квартиру поближе к кладбищу, где похоронен единственный сын. Женщина переехала из Белоярского ГО жить в Верхнюю Пышму, чтобы чаще приходить на могилу к сыну. Погибший Иван был бойцом разведывательного батальона «Спарта». Своей историей с журналистом URA.RU поделилась мама награжденного орденом Мужества бойца. «Ваня родился 1995 году. Он у меня единственный сын. Отец не участвовал в жизни Вани, он отказался от нас очень давно. Ваня рос настоящим мужчиной: честным, справедливым и был патриотом своей страны. Когда ему пришла повестка, он спокойно собрался и уже в декабре 2022 отбыл в зону проведения спецоперации. Каждый день я ждала звонка или смс от сына», — вспоминает Тамара Иванова. По словам женщины, самые ужасные слова, которая может услышать мать: ваш ребенок умер. «Я не могла поверить, что моего Вани больше нет. Ведь он обещал вернуться. Ваня погиб во время выполнения боевой задачи в Запорожском направлении 27 февраля 2023 года. Через несколько недель тело сына привезли в Свердловскую область, а уже 30 марта Ваню похоронили со всеми воинскими почестями», — поделилась женщина. «Когда меня спросили, где хоронить сына, я тогда решила, что лучше в Верхней Пышме. Дело в том, что сами мы из деревни, но уже несколько лет Ваня жил в Верхней Пышме, там он и работал. У нас никого нет из родственников. Мне уже 67, хожу с помощью трости. Тогда я попросила похоронить Ваню в Верхней Пышме, ведь у него там полно друзей, будет кому на могилу ходить», — рассказала Иванова. Позже женщина обратилась в фонд «Защитники Отечества», чтобы ей помогли купить жилье рядом с кладбищем. «Спустя время после похорон я поняла, что здоровье не позволяет постоянно ездить на могилу к сыну. А ведь за ней надо ухаживать. Тогда я обратилась в фонд, чтобы мне помогли с покупкой жилья. Сотрудники сделали все возможное, чтобы мою просьбу выполнить. Я им очень благодарна. Теперь я живу в Верхней Пышме и могу посещать кладбище сына чаще», — сказала Тамара Иванова. В региональном филиале фонда «Защитники Отечества» корреспонденту URA.RU рассказали о том, что Тамара Иванова обратилась в филиал фонда после гибели сына с желанием переехать поближе к месту его захоронения. «Социальные координаторы связались с профкомом предприятия, на котором работал сын до СВО, вместе нашли жилье, предприятие добавило денег на покупку квартиры, помогли продать дом. Фонд помог с переездом», — заявили в организации. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает персональную помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Бойцам оказывают содействие в получении всех полагающихся мер поддержки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительнице Свердловской области Тамаре Ивановой, чей сын погиб на спецоперации, помогли приобрести квартиру поближе к кладбищу, где похоронен единственный сын. Женщина переехала из Белоярского ГО жить в Верхнюю Пышму, чтобы чаще приходить на могилу к сыну. Погибший Иван был бойцом разведывательного батальона «Спарта». Своей историей с журналистом URA.RU поделилась мама награжденного орденом Мужества бойца. «Ваня родился 1995 году. Он у меня единственный сын. Отец не участвовал в жизни Вани, он отказался от нас очень давно. Ваня рос настоящим мужчиной: честным, справедливым и был патриотом своей страны. Когда ему пришла повестка, он спокойно собрался и уже в декабре 2022 отбыл в зону проведения спецоперации. Каждый день я ждала звонка или смс от сына», — вспоминает Тамара Иванова. По словам женщины, самые ужасные слова, которая может услышать мать: ваш ребенок умер. «Я не могла поверить, что моего Вани больше нет. Ведь он обещал вернуться. Ваня погиб во время выполнения боевой задачи в Запорожском направлении 27 февраля 2023 года. Через несколько недель тело сына привезли в Свердловскую область, а уже 30 марта Ваню похоронили со всеми воинскими почестями», — поделилась женщина. «Когда меня спросили, где хоронить сына, я тогда решила, что лучше в Верхней Пышме. Дело в том, что сами мы из деревни, но уже несколько лет Ваня жил в Верхней Пышме, там он и работал. У нас никого нет из родственников. Мне уже 67, хожу с помощью трости. Тогда я попросила похоронить Ваню в Верхней Пышме, ведь у него там полно друзей, будет кому на могилу ходить», — рассказала Иванова. Позже женщина обратилась в фонд «Защитники Отечества», чтобы ей помогли купить жилье рядом с кладбищем. «Спустя время после похорон я поняла, что здоровье не позволяет постоянно ездить на могилу к сыну. А ведь за ней надо ухаживать. Тогда я обратилась в фонд, чтобы мне помогли с покупкой жилья. Сотрудники сделали все возможное, чтобы мою просьбу выполнить. Я им очень благодарна. Теперь я живу в Верхней Пышме и могу посещать кладбище сына чаще», — сказала Тамара Иванова. В региональном филиале фонда «Защитники Отечества» корреспонденту URA.RU рассказали о том, что Тамара Иванова обратилась в филиал фонда после гибели сына с желанием переехать поближе к месту его захоронения. «Социальные координаторы связались с профкомом предприятия, на котором работал сын до СВО, вместе нашли жилье, предприятие добавило денег на покупку квартиры, помогли продать дом. Фонд помог с переездом», — заявили в организации. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает персональную помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Бойцам оказывают содействие в получении всех полагающихся мер поддержки.