Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сдерживал слезы во время обсуждения войны между Израилем и Палестиной. Это произошло во время прямого эфира на телеканале CNN, когда ведущий Джейк Тэппер спросил Кирби об изображениях похищенных детей, женщин и других жестоких сценах после начала конфликта.
«Я… Простите. Это очень… Простите. Очень тяжело смотреть на эти кадры и на человеческие жертвы», — заявил Кирби, сдерживая слезы. Его слова приводит газета
Война между Палестиной и Израилем началась 7 октября, когда террористы ХАМАС выпустили пять тысяч ракет по территории Израиля. Армия обороны Израиля заявила, что на 100% контролирует южную границу с сектором Газа, 10 октября проникновений на этом участке не было, передает RT. Представитель Сил обороны Израиля контр-адмирал Даниель Хагари порекомендовал жителям Газы покинуть территорию анклава и бежать в Египет, передает «Ридус».
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