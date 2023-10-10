Представитель Белого дома чуть не разревелся, говоря об Израиле. Видео

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джон Кирби, Джон Кёрби
Джон Кирби заявил, что тяжело смотреть на жертвы в конфликте между Израилем и Палестиной Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сдерживал слезы во время обсуждения войны между Израилем и Палестиной. Это произошло во время прямого эфира на телеканале CNN, когда ведущий Джейк Тэппер спросил Кирби об изображениях похищенных детей, женщин и других жестоких сценах после начала конфликта.

«Я… Простите. Это очень… Простите. Очень тяжело смотреть на эти кадры и на человеческие жертвы», — заявил Кирби, сдерживая слезы. Его слова приводит газета New York Post.

Война между Палестиной и Израилем началась 7 октября, когда террористы ХАМАС выпустили пять тысяч ракет по территории Израиля. Армия обороны Израиля заявила, что на 100% контролирует южную границу с сектором Газа, 10 октября проникновений на этом участке не было, передает RT. Представитель Сил обороны Израиля контр-адмирал Даниель Хагари порекомендовал жителям Газы покинуть территорию анклава и бежать в Египет, передает «Ридус».

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сдерживал слезы во время обсуждения войны между Израилем и Палестиной. Это произошло во время прямого эфира на телеканале CNN, когда ведущий Джейк Тэппер спросил Кирби об изображениях похищенных детей, женщин и других жестоких сценах после начала конфликта. «Я… Простите. Это очень… Простите. Очень тяжело смотреть на эти кадры и на человеческие жертвы», — заявил Кирби, сдерживая слезы. Его слова приводит газета New York Post. Война между Палестиной и Израилем началась 7 октября, когда террористы ХАМАС выпустили пять тысяч ракет по территории Израиля. Армия обороны Израиля заявила, что на 100% контролирует южную границу с сектором Газа, 10 октября проникновений на этом участке не было, передает RT. Представитель Сил обороны Израиля контр-адмирал Даниель Хагари порекомендовал жителям Газы покинуть территорию анклава и бежать в Египет, передает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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