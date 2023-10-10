10 октября 2023

Писатель Алексей Иванов готовит новый роман

© Служба новостей «URA.RU»
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Книжная ярмарка «Красная строка». Екатеринбург, иванов алексей
Последний раз Иванов презентовал новый роман в феврале 2023 года Фото:

Писатель Алексей Иванов (обучался в Уральском государственном университете (ныне Уральский федеральный университет)) сейчас работает над новым произведением, в котором раскроется с неожиданной для читателей стороны. Об этом сообщила продюсер писателя Юлия Зайцева в своем telegram-канале.

«Сейчас Иванов только приступил к новому роману. Он совсем нетипичный Иванов, я уже вижу в нем крутую компьютерную игру. Я вижу в нем захватывающий сериал с ожившими шагающими экскаваторами. Я вижу в нем новую молодую аудиторию», — заявила продюсер.

В беседе с URA.RU Юлия объяснила, что пока не может рассказать, о чем именно будет книга и когда она выйдет. «Я пока должна держать все это в секрете», — пояснила Зайцева.

В феврале 2023 года, спустя два года после выпуска последнего произведения, Иванов презентовал книгу «Бронепароходы» о поволжском и уральском речном флотах и промышленной войне на фоне революции 1917 года. Первая российская презентация книги прошла в Ельцин Центре в Екатеринбурге.

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Писатель Алексей Иванов (обучался в Уральском государственном университете (ныне Уральский федеральный университет)) сейчас работает над новым произведением, в котором раскроется с неожиданной для читателей стороны. Об этом сообщила продюсер писателя Юлия Зайцева в своем telegram-канале. «Сейчас Иванов только приступил к новому роману. Он совсем нетипичный Иванов, я уже вижу в нем крутую компьютерную игру. Я вижу в нем захватывающий сериал с ожившими шагающими экскаваторами. Я вижу в нем новую молодую аудиторию», — заявила продюсер. В беседе с URA.RU Юлия объяснила, что пока не может рассказать, о чем именно будет книга и когда она выйдет. «Я пока должна держать все это в секрете», — пояснила Зайцева. В феврале 2023 года, спустя два года после выпуска последнего произведения, Иванов презентовал книгу «Бронепароходы» о поволжском и уральском речном флотах и промышленной войне на фоне революции 1917 года. Первая российская презентация книги прошла в Ельцин Центре в Екатеринбурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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