Писатель Алексей Иванов готовит новый роман

11 октября 2023 в 10:07 Размер текста - 17 +

Последний раз Иванов презентовал новый роман в феврале 2023 года Фото: Илья Московец © URA.RU Писатель Алексей Иванов (обучался в Уральском государственном университете (ныне Уральский федеральный университет)) сейчас работает над новым произведением, в котором раскроется с неожиданной для читателей стороны. Об этом сообщила продюсер писателя Юлия Зайцева в своем telegram-канале. «Сейчас Иванов только приступил к новому роману. Он совсем нетипичный Иванов, я уже вижу в нем крутую компьютерную игру. Я вижу в нем захватывающий сериал с ожившими шагающими экскаваторами. Я вижу в нем новую молодую аудиторию», — заявила продюсер. В беседе с URA.RU Юлия объяснила, что пока не может рассказать, о чем именно будет книга и когда она выйдет. «Я пока должна держать все это в секрете», — пояснила Зайцева. В феврале 2023 года, спустя два года после выпуска последнего произведения, Иванов презентовал книгу «Бронепароходы» о поволжском и уральском речном флотах и промышленной войне на фоне революции 1917 года. Первая российская презентация книги прошла в Ельцин Центре в Екатеринбурге.

Писатель Алексей Иванов (обучался в Уральском государственном университете (ныне Уральский федеральный университет)) сейчас работает над новым произведением, в котором раскроется с неожиданной для читателей стороны. Об этом сообщила продюсер писателя Юлия Зайцева в своем telegram-канале. «Сейчас Иванов только приступил к новому роману. Он совсем нетипичный Иванов, я уже вижу в нем крутую компьютерную игру. Я вижу в нем захватывающий сериал с ожившими шагающими экскаваторами. Я вижу в нем новую молодую аудиторию», — заявила продюсер. В беседе с URA.RU Юлия объяснила, что пока не может рассказать, о чем именно будет книга и когда она выйдет. «Я пока должна держать все это в секрете», — пояснила Зайцева. В феврале 2023 года, спустя два года после выпуска последнего произведения, Иванов презентовал книгу «Бронепароходы» о поволжском и уральском речном флотах и промышленной войне на фоне революции 1917 года. Первая российская презентация книги прошла в Ельцин Центре в Екатеринбурге.