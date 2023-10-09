В курганском СИЗО заявили о росте числа молодых заключенных

В СИЗО Кургана стало больше молодых зеков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В СИЗО-1 города Кургана сотрудники рассказали, что с каждым годом увеличивается число молодых заключенных. Они попадают сюда за преступления, связанные с наркотиками. Об этом информирует сайт УФСИН РФ по Курганской области.

«В учреждение год от года поступает все больше молодых людей, пожелавших получить быстрый заработок за распространение опасных веществ», — заявили сотрудники СИЗО на экскурсии для группы студентов одного из курганских техникумов. Как правило, виновные за наркопреступления получают серьезные сроки, вплоть до пожизненного заключения.

Группу курганских студентов привезли в СИЗО в рамках профилактики предотвращения преступлений по нелегальному распространению наркотиков. Молодые люди увидели, куда попадают те, кто решается быстро и легко незаконно заработать. Как сообщили сотрудники изолятора, «каждый из таких заключенных считал, что именно он „не попадется“».

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане задержали 12 молодых людей с крупной партией наркотиков. Возбуждены уголовные дела, по которым фигурантам может грозить пожизненное заключение.