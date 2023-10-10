Текслер подключит минпром для помощи градообразующему предприятию Бакала

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Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер посетил Бакал в рамках трехдневной поездки по горнозаводской зоне региона Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подключит министерство промышленности для решения проблем градообразующего предприятия Бакала в Саткинском районе — «Бакальского рудоуправления». Об этом 10 октября сообщила пресс-служба правительства региона.

«Сейчас подробно обсудили план действий, то, чем сейчас занимается предприятие, чтобы восстановить производство, выйти на новые объемы. Я надеюсь, что в рамках этого плана мы уже в начале следующего года получим результат. Министерство промышленности региона активно подключается для решения этой задачи», — заявил Текслер.

Крупнейшее предприятие города находится в тяжелом финансовом положении на протяжении нескольких лет. В отношении руководства предприятия возбуждались уголовные дела, судебные приставы накладывали ограничения на движение денежных средств по счетам предприятия, однако они пустовали.

Губернатор посетил Бакал в ходе трехдневного визита в горнозаводскую зону региона. В этом городе он запустил движение по мосту, ознакомился с итогами ремонта в местной поликлинике и школе № 8. Также Текслер посетил Ашу, Миньяр и Сим.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подключит министерство промышленности для решения проблем градообразующего предприятия Бакала в Саткинском районе — «Бакальского рудоуправления». Об этом 10 октября сообщила пресс-служба правительства региона. «Сейчас подробно обсудили план действий, то, чем сейчас занимается предприятие, чтобы восстановить производство, выйти на новые объемы. Я надеюсь, что в рамках этого плана мы уже в начале следующего года получим результат. Министерство промышленности региона активно подключается для решения этой задачи», — заявил Текслер. Крупнейшее предприятие города находится в тяжелом финансовом положении на протяжении нескольких лет. В отношении руководства предприятия возбуждались уголовные дела, судебные приставы накладывали ограничения на движение денежных средств по счетам предприятия, однако они пустовали. Губернатор посетил Бакал в ходе трехдневного визита в горнозаводскую зону региона. В этом городе он запустил движение по мосту, ознакомился с итогами ремонта в местной поликлинике и школе № 8. Также Текслер посетил Ашу, Миньяр и Сим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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