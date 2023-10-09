Более двухсот обманутых дольщиков из Сургута получили квартиры

10 октября 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

Квартиры получили 207 сургутских семей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Более двухсот обманутых дольщиков получили ключи от квартир, которые они ждали более пяти лет. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «Согласно договорам долевого участия в строительстве, введение дома в эксплуатацию планировалось в сентябре 2018 года. Однако застройщиком — ООО „ДЭП“ неоднократно продлевалось разрешение на строительство и переносились сроки окончания работ. В результате мер, принятых совместно с правительством округа и органом местного самоуправления, в октябре 2023 года строительство дома завершено», — сообщили в ведомстве. Речь идет о ЖК «Любимый» в строительство которого жители вложились еще в 2016 году. «В настоящее время жилой дом введен в эксплуатацию, квартиры в котором получат 207 граждан», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова заставила подчиненных вести видеонаблюдение на объектах с обманутыми дольщиками. Глава округа потребовала докладывать ей о незавершенных объектах, где были нарушены права участников долевого строительства с видеоотчетами со строек.

Более двухсот обманутых дольщиков получили ключи от квартир, которые они ждали более пяти лет. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «Согласно договорам долевого участия в строительстве, введение дома в эксплуатацию планировалось в сентябре 2018 года. Однако застройщиком — ООО „ДЭП“ неоднократно продлевалось разрешение на строительство и переносились сроки окончания работ. В результате мер, принятых совместно с правительством округа и органом местного самоуправления, в октябре 2023 года строительство дома завершено», — сообщили в ведомстве. Речь идет о ЖК «Любимый» в строительство которого жители вложились еще в 2016 году. «В настоящее время жилой дом введен в эксплуатацию, квартиры в котором получат 207 граждан», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова заставила подчиненных вести видеонаблюдение на объектах с обманутыми дольщиками. Глава округа потребовала докладывать ей о незавершенных объектах, где были нарушены права участников долевого строительства с видеоотчетами со строек.