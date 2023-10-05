Губернатор ХМАО Наталья Комарова потребовала от подчиненных вести наблюдение на незавершенных объектах, где были нарушены права участников долевого строительства. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.
«Комарова заставила вести наблюдение на незавершенных объектах, где были нарушены права дольщиков. Она сделала это заявление на заседании регионального штаба по строительству», — сообщает инсайдер.
По словам собеседника, глава Югры потребовала, чтобы на каждом заседании штаба подрядчики транслировали видео, по которым можно будет определить степень выполненных работ за неделю. «Тогда можно будет видеть в реальном времени состояние дел на объекте. Подрядчики не смогут больше заявить, что на стройке несколько рабочих, когда по факту там никого нет», — уточнил инсайдер.
В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО сдали скандальный долгострой, на которого жаловались участники долевого строительства. Застройщик ООО СЗ «Инвест-Строй» должен был сдать его летом 2021 года, но смог это сделать только после привлечения средств инвестора и вмешательства прокуратуры.
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