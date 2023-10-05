05 октября 2023

Губернатор ХМАО заставила подчиненных вести видеонаблюдение на объектах с обманутыми дольщиками. Инсайд

Глава ХМАО Комарова потребовала от подрядчиков долгостроев снимать видео
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства ХМАО. Ханты-Мансийск, портрет, комарова наталья
Глава Югры Наталья Комарова потребовала обеспечить стримы от подрядчиков проблемных объектов Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова потребовала от подчиненных вести наблюдение на незавершенных объектах, где были нарушены права участников долевого строительства. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.

«Комарова заставила вести наблюдение на незавершенных объектах, где были нарушены права дольщиков. Она сделала это заявление на заседании регионального штаба по строительству», — сообщает инсайдер.

По словам собеседника, глава Югры потребовала, чтобы на каждом заседании штаба подрядчики транслировали видео, по которым можно будет определить степень выполненных работ за неделю. «Тогда можно будет видеть в реальном времени состояние дел на объекте. Подрядчики не смогут больше заявить, что на стройке несколько рабочих, когда по факту там никого нет», — уточнил инсайдер.

В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО сдали скандальный долгострой, на которого жаловались участники долевого строительства. Застройщик ООО СЗ «Инвест-Строй» должен был сдать его летом 2021 года, но смог это сделать только после привлечения средств инвестора и вмешательства прокуратуры.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова потребовала от подчиненных вести наблюдение на незавершенных объектах, где были нарушены права участников долевого строительства. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «Комарова заставила вести наблюдение на незавершенных объектах, где были нарушены права дольщиков. Она сделала это заявление на заседании регионального штаба по строительству», — сообщает инсайдер. По словам собеседника, глава Югры потребовала, чтобы на каждом заседании штаба подрядчики транслировали видео, по которым можно будет определить степень выполненных работ за неделю. «Тогда можно будет видеть в реальном времени состояние дел на объекте. Подрядчики не смогут больше заявить, что на стройке несколько рабочих, когда по факту там никого нет», — уточнил инсайдер. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО сдали скандальный долгострой, на которого жаловались участники долевого строительства. Застройщик ООО СЗ «Инвест-Строй» должен был сдать его летом 2021 года, но смог это сделать только после привлечения средств инвестора и вмешательства прокуратуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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