В курганском Главпочтамте не могли найти заказные письма

Сотрудница Главпочтамта отказала женщине-инвалиду в выдаче писем, так как не нашла их Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Кургане почтальоны перестали доставлять женщине-инвалиду заказные письма на дом. Отправившись на Главпочтамт на такси, женщина ждала 1,5 часа в очереди, но сотрудница отделения не смогла найти письма, рассказала URA.RU собеседница.

«В Главпочтамте Кургана творится неразбериха. Я ждала очень важные для меня заказные письма. Инвалидам должны доставлять заказные письма на дом, но мне пришло только извещение. Моему социальному работнику письмо не выдали. Я поехала на Главпочтамт на такси с сопровождающим, 1,5 часа ждала своей очереди. В итоге сотрудница почты не смогла найти мои письма и попросила обратиться в отделение в другой раз! Я понимаю, что на почте дефицит кадров, но должна же быть система учета корреспонденции», — сказала жительница Кургана.

Собеседница отметила, что ранее при получении извещений вместо писем, направляла жалобу в головной офис Почты России. В организации извинились, но ситуация с доставкой писем не изменилась.

После запроса URA.RU в пресс-службу Почты России, женщине-инвалиду доставили письма на дом. «Мы приносим извинения нашему клиенту за задержку и невнимательное отношение персонала. Сегодня мы вручили заказное письмо получателю. Поясним — такое письмо может получить лично адресат либо его доверенное лицо, если у него есть официально оформленная доверенность. Возможно, по этой причине социальному работнику заказное письмо клиента не отдали. Напомним, у Почты есть специальная услуга — обслуживание людей с ограниченными физическими возможностями на дому. Вызвать сотрудника можно по номеру телефона 8-800-100-00-00 или написать письмо на адрес электронной почты: dsreda@russianpost.ru», — ответили на запрос агентства.

Ранее URA.RU писало, что в ряде курганских отделений Почты России возникли проблемы из-за нехватки сотрудников. Так на некоторое время закрывали отделение в Звериноголовском районе, а также в Кургане (почтовое отделение № 20). Бывшие сотрудники почты жаловались на низкие зарплаты при высокой нагрузке.