В Перми возбудили уголовное дело из-за рухнувшего лифта

Пассажиров лифта спасали сотрудники МЧС
В Перми сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту причинения ранений пассажирам лифта, который рухнул в шахту в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В городе Перми возбуждено уголовное дело по факту получения травм пациентами медицинского учреждения при падении лифта в шахту», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают пострадавших.
Ранее URA.RU рассказало, что в пермской больнице по ул. Лобачевского, 26 лифт рухнул в шахту. В нем находились пациенты и персонал больницы.
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