В Перми возбудили уголовное дело из-за рухнувшего лифта

10 октября 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

Пассажиров лифта спасали сотрудники МЧС Фото: Александр Лукманов © URA.RU В Перми сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту причинения ранений пассажирам лифта, который рухнул в шахту в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В городе Перми возбуждено уголовное дело по факту получения травм пациентами медицинского учреждения при падении лифта в шахту», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают пострадавших. Ранее URA.RU рассказало, что в пермской больнице по ул. Лобачевского, 26 лифт рухнул в шахту. В нем находились пациенты и персонал больницы.

В Перми сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту причинения ранений пассажирам лифта, который рухнул в шахту в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В городе Перми возбуждено уголовное дело по факту получения травм пациентами медицинского учреждения при падении лифта в шахту», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают пострадавших. Ранее URA.RU рассказало, что в пермской больнице по ул. Лобачевского, 26 лифт рухнул в шахту. В нем находились пациенты и персонал больницы.