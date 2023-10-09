09 октября 2023

В Перми возбудили уголовное дело из-за рухнувшего лифта

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург, Латвийская. 37, упал лифт, раздавил рабочего. Екатеринбург, шахта лифта
Пассажиров лифта спасали сотрудники МЧС Фото:

В Перми сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту причинения ранений пассажирам лифта, который рухнул в шахту в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В городе Перми возбуждено уголовное дело по факту получения травм пациентами медицинского учреждения при падении лифта в шахту», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают пострадавших.

Ранее URA.RU рассказало, что в пермской больнице по ул. Лобачевского, 26 лифт рухнул в шахту. В нем находились пациенты и персонал больницы.

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В Перми сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту причинения ранений пассажирам лифта, который рухнул в шахту в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В городе Перми возбуждено уголовное дело по факту получения травм пациентами медицинского учреждения при падении лифта в шахту», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают пострадавших. Ранее URA.RU рассказало, что в пермской больнице по ул. Лобачевского, 26 лифт рухнул в шахту. В нем находились пациенты и персонал больницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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