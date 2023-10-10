Челябинскому депутату Госдумы повысили статус

Депутат Госдумы Лантратова стала первым заместителем лидера фракции эсеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Лантратова Яна. Челябинск, лантратова яна
Яна Лантратова стала первым заместителем Сергея Миронова Фото:

Депутату от Челябинской области Яне Лантратовой, представляющей партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Госдуме, повысили статус. Как сообщили URA.RU в пресс-службе партии 10 сентября, она назначена первым заместителем руководителя фракции. Ранее она была рядовым членом партийного объединения.

«Заседание фракции состоялось 10 сентября. В ходе заседания лидер справедливороссов сообщил, что депутат фракции, первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова назначена первым заместителем руководителя фракции „СРЗП“», — сообщили URA.RU в пресс-службе партии.

Лантратова была избрана в Госдуму по спискам партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в 2021 году. За годы работы в парламенте она получила статус одного из самых активных законотворцев. Из последних инициатив Лантратовой стало предложение о создании русской версии компьютерной игры «The Sims».

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Депутату от Челябинской области Яне Лантратовой, представляющей партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Госдуме, повысили статус. Как сообщили URA.RU в пресс-службе партии 10 сентября, она назначена первым заместителем руководителя фракции. Ранее она была рядовым членом партийного объединения. «Заседание фракции состоялось 10 сентября. В ходе заседания лидер справедливороссов сообщил, что депутат фракции, первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова назначена первым заместителем руководителя фракции „СРЗП“», — сообщили URA.RU в пресс-службе партии. Лантратова была избрана в Госдуму по спискам партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в 2021 году. За годы работы в парламенте она получила статус одного из самых активных законотворцев. Из последних инициатив Лантратовой стало предложение о создании русской версии компьютерной игры «The Sims».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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