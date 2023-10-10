Политолог назвал страну, которая остановит операцию Израиля в секторе Газа

Политолог Брутер: Египет способен остановить Израиль в секторе Газа

11 октября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Сухопутная операция Израиля в секторе Газа может не начаться, считает Владимир Брутер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Египет и Саудовская Аравия способны остановить операцию Израиля в секторе Газа, так как они могут нанести существенный урон США. Об этом URA.RU рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер. «Египет и Саудовская Аравия могут нанести Соединенным Штатам серьезный ущерб. Турция — нет. Египет и Саудовская Аравия не являются членами НАТО, Турция — является. Поэтому, если Египет скажет, что ответом на сухопутную операцию в Газе будет безусловная поддержка ХАМАС, то сухопутная операция не начнется. Я не говорю, что Египет это скажет. Соединенные Штаты никогда не пойдут на разрыв отношений с Египтом и на дальнейшее ухудшение отношений с Саудовской Аравией», — сказал Владимир Брутер. При этом, отметил политолог, властям Египта и Саудовской Аравии самим еще стоит определиться со своей позицией по конфликту. «Посредником может быть либо Египет, либо Саудовская Аравия, либо вместе. Но на сегодняшний момент этот вопрос, не перешедший в практическую плоскость. Египет и Саудовская Аравия должны выбирать между арабской солидарностью и разрывом отношений с Западом. Они продолжают выбирать», — заключил он. Ранее стало известно, что турецкие власти готовы стать посредником в решении конфликта Палестины и Израиля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные беседы с лидерами Израиля и Палестины и призвал их к прекращению огня и возобновлению переговоров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Египет и Саудовская Аравия способны остановить операцию Израиля в секторе Газа, так как они могут нанести существенный урон США. Об этом URA.RU рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер. «Египет и Саудовская Аравия могут нанести Соединенным Штатам серьезный ущерб. Турция — нет. Египет и Саудовская Аравия не являются членами НАТО, Турция — является. Поэтому, если Египет скажет, что ответом на сухопутную операцию в Газе будет безусловная поддержка ХАМАС, то сухопутная операция не начнется. Я не говорю, что Египет это скажет. Соединенные Штаты никогда не пойдут на разрыв отношений с Египтом и на дальнейшее ухудшение отношений с Саудовской Аравией», — сказал Владимир Брутер. При этом, отметил политолог, властям Египта и Саудовской Аравии самим еще стоит определиться со своей позицией по конфликту. «Посредником может быть либо Египет, либо Саудовская Аравия, либо вместе. Но на сегодняшний момент этот вопрос, не перешедший в практическую плоскость. Египет и Саудовская Аравия должны выбирать между арабской солидарностью и разрывом отношений с Западом. Они продолжают выбирать», — заключил он. Ранее стало известно, что турецкие власти готовы стать посредником в решении конфликта Палестины и Израиля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные беседы с лидерами Израиля и Палестины и призвал их к прекращению огня и возобновлению переговоров.