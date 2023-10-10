Турция захотела вмешаться в конфликт Палестины и Израиля

РИА Новости: Турция готова помочь Палестине и Израилю провести переговоры
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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, эрдоган реджеп
Эрдоган провел телефонные переговоры с лидерами Палестины и Израиля Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Турецкие власти готовы стать посредником в решении конфликта Палестины и Израиля. Об этом Турция уведомила враждующие страны через дипломатические контакты.

«В свою очередь по дипломатическим каналам сторонам была донесена готовность Анкары оказать любое посредничество, вплоть до организации встречи лидеров», — заявил дипломатический источник РИА Новости в Анкаре. Также уточняется, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные беседы с лидерами Израиля и Палестины и призвал их к прекращению огня и возобновлению переговоров.

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Военный конфликт Палестины и Израиля начался 7 октября со специальной операции палестинской группировки ХАМАС. Боевики выпустили пять тысяч ракет по Израилю и ворвались в приграничные районы страны. Своей главной задачей боевики из Газы называют уничтожение Израиля.

Ранее Эрдоган заявлял, что считает возможным мир на Ближнем Востоке только при независимости Палестины. Он также выражал готовность активизировать дипломатические усилия для восстановления мира.

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Турецкие власти готовы стать посредником в решении конфликта Палестины и Израиля. Об этом Турция уведомила враждующие страны через дипломатические контакты. «В свою очередь по дипломатическим каналам сторонам была донесена готовность Анкары оказать любое посредничество, вплоть до организации встречи лидеров», — заявил дипломатический источник РИА Новости в Анкаре. Также уточняется, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные беседы с лидерами Израиля и Палестины и призвал их к прекращению огня и возобновлению переговоров. Военный конфликт Палестины и Израиля начался 7 октября со специальной операции палестинской группировки ХАМАС. Боевики выпустили пять тысяч ракет по Израилю и ворвались в приграничные районы страны. Своей главной задачей боевики из Газы называют уничтожение Израиля. Ранее Эрдоган заявлял, что считает возможным мир на Ближнем Востоке только при независимости Палестины. Он также выражал готовность активизировать дипломатические усилия для восстановления мира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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