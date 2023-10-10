В Польше сменилось военное руководство из-за скандала с упавшей ракетой

10 октября 2023 в 20:25 Размер текста - 17 +

Анджей Дуда (на фото) назначил нового начальника генерального штаба Войска польского Веслава Кукулу Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Президент Польши Анджей Дуда назначил нового начальника Генштаба ВС Польши Веслава Кукулу и нового оперативного командующего видами Вооруженных сил Мачея Клиша. Перестановку кадров связывают с «ракетным инцидентом», который произошел в ноябре 2022 года. «Дуда назначил начальником генерального штаба генерала Веслава Кукулу, который ранее занимал должность командующего видами Вооруженных сил», — говорится в материале РИА Новости. Отмечается, что на должность оперативного командующего видами Вооруженных сил президент Польши выбрал генерала Мачея Клиша, который ранее был командующим войсками территориальной обороны страны. Ранее стало известно, что в отставку ушли начальник генерального штаба Раймунд Анджейчак и оперативный командующий видами Вооруженных сил Томаш Пиотровский, передает RT. Их уход связали с упавшей украинской ракетой в ноябре 2022 года. Глава польского Минюста Збигнев Жобро сообщил, что ракета, упавшая на территории Польши 15 ноября 2022 года, принадлежала Украине.

Президент Польши Анджей Дуда назначил нового начальника Генштаба ВС Польши Веслава Кукулу и нового оперативного командующего видами Вооруженных сил Мачея Клиша. Перестановку кадров связывают с «ракетным инцидентом», который произошел в ноябре 2022 года. «Дуда назначил начальником генерального штаба генерала Веслава Кукулу, который ранее занимал должность командующего видами Вооруженных сил», — говорится в материале РИА Новости. Отмечается, что на должность оперативного командующего видами Вооруженных сил президент Польши выбрал генерала Мачея Клиша, который ранее был командующим войсками территориальной обороны страны. Ранее стало известно, что в отставку ушли начальник генерального штаба Раймунд Анджейчак и оперативный командующий видами Вооруженных сил Томаш Пиотровский, передает RT. Их уход связали с упавшей украинской ракетой в ноябре 2022 года. Глава польского Минюста Збигнев Жобро сообщил, что ракета, упавшая на территории Польши 15 ноября 2022 года, принадлежала Украине.