В Польше сменилось военное руководство из-за скандала с упавшей ракетой

Президент Польши Анджей Дуда назначил нового начальника Генштаба ВС Польши Веслава Кукулу и нового оперативного командующего видами Вооруженных сил Мачея Клиша. Перестановку кадров связывают с «ракетным инцидентом», который произошел в ноябре 2022 года.
«Дуда назначил начальником генерального штаба генерала Веслава Кукулу, который ранее занимал должность командующего видами Вооруженных сил», — говорится в материале РИА Новости. Отмечается, что на должность оперативного командующего видами Вооруженных сил президент Польши выбрал генерала Мачея Клиша, который ранее был командующим войсками территориальной обороны страны.
Ранее стало известно, что в отставку ушли начальник генерального штаба Раймунд Анджейчак и оперативный командующий видами Вооруженных сил Томаш Пиотровский, передает RT. Их уход связали с упавшей украинской ракетой в ноябре 2022 года. Глава польского Минюста Збигнев Жобро сообщил, что ракета, упавшая на территории Польши 15 ноября 2022 года, принадлежала Украине.
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