В Польше сменилось военное руководство из-за скандала с упавшей ракетой

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Анджей Дуда, stock
Анджей Дуда (на фото) назначил нового начальника генерального штаба Войска польского Веслава Кукулу Фото:
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В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Президент Польши Анджей Дуда назначил нового начальника Генштаба ВС Польши Веслава Кукулу и нового оперативного командующего видами Вооруженных сил Мачея Клиша. Перестановку кадров связывают с «ракетным инцидентом», который произошел в ноябре 2022 года.

«Дуда назначил начальником генерального штаба генерала Веслава Кукулу, который ранее занимал должность командующего видами Вооруженных сил», — говорится в материале РИА Новости. Отмечается, что на должность оперативного командующего видами Вооруженных сил президент Польши выбрал генерала Мачея Клиша, который ранее был командующим войсками территориальной обороны страны.

Ранее стало известно, что в отставку ушли начальник генерального штаба Раймунд Анджейчак и оперативный командующий видами Вооруженных сил Томаш Пиотровский, передает RT. Их уход связали с упавшей украинской ракетой в ноябре 2022 года. Глава польского Минюста Збигнев Жобро сообщил, что ракета, упавшая на территории Польши 15 ноября 2022 года, принадлежала Украине.

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Президент Польши Анджей Дуда назначил нового начальника Генштаба ВС Польши Веслава Кукулу и нового оперативного командующего видами Вооруженных сил Мачея Клиша. Перестановку кадров связывают с «ракетным инцидентом», который произошел в ноябре 2022 года. «Дуда назначил начальником генерального штаба генерала Веслава Кукулу, который ранее занимал должность командующего видами Вооруженных сил», — говорится в материале РИА Новости. Отмечается, что на должность оперативного командующего видами Вооруженных сил президент Польши выбрал генерала Мачея Клиша, который ранее был командующим войсками территориальной обороны страны. Ранее стало известно, что в отставку ушли начальник генерального штаба Раймунд Анджейчак и оперативный командующий видами Вооруженных сил Томаш Пиотровский, передает RT. Их уход связали с упавшей украинской ракетой в ноябре 2022 года. Глава польского Минюста Збигнев Жобро сообщил, что ракета, упавшая на территории Польши 15 ноября 2022 года, принадлежала Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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