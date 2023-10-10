Суд отменил приговор инспектору Жилстройнадзора из ХМАО, которая попалась на взятке от экс-депутата

Приговор инспектора Жилстройнадзора Куцуровой о получении взятки пересмотрят

10 октября 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Приговор инспектора Жилстройнадзора Куцуровой о получении взятки пересмотрят в Мегионе по решению Седьмого кассационного суда в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Седьмой кассационный суд Челябинска отменил приговор в виде лишения свободы сроком на восемь лет инспектору Службы жилищного и строительного надзора по Мегиону Елене Куцуровой. Женщину обвиняли в получении взятки от представителя застройщика и экс-депутата гордумы Лечи Арсаева в размере двух миллионов рублей за ввод в эксплуатацию четырех недостроенных домов. Кассационная инстанция отправила дело на пересмотр. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа. «Куцуровой отменили 8-летний приговор за коррупцию. Экс-инспектор вернулась с этапа в родной Мегион и ждет там очередного заседания», — прокомментировал инсайдер. На сайте Седьмого кассационного суда в Челябинске опубликовано решение по делу. Приговор — восемь лет лишения свободы в колонии — отменен, дело направлено на пересмотр. Очередное заседание суда состоится 16 октября. Мера пресечения Куцуровой изменена на заключение под стражу. Ранее URA.RU писало о том, что Куцурова проиграла апелляцию. Окружной суд ХМАО оставил без изменения приговор, по которому экс-инспектор должна была отправиться в колонию на восемь лет, ее адвокаты не смогли добиться замены реального срока условным.

Седьмой кассационный суд Челябинска отменил приговор в виде лишения свободы сроком на восемь лет инспектору Службы жилищного и строительного надзора по Мегиону Елене Куцуровой. Женщину обвиняли в получении взятки от представителя застройщика и экс-депутата гордумы Лечи Арсаева в размере двух миллионов рублей за ввод в эксплуатацию четырех недостроенных домов. Кассационная инстанция отправила дело на пересмотр. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа. «Куцуровой отменили 8-летний приговор за коррупцию. Экс-инспектор вернулась с этапа в родной Мегион и ждет там очередного заседания», — прокомментировал инсайдер. На сайте Седьмого кассационного суда в Челябинске опубликовано решение по делу. Приговор — восемь лет лишения свободы в колонии — отменен, дело направлено на пересмотр. Очередное заседание суда состоится 16 октября. Мера пресечения Куцуровой изменена на заключение под стражу. Ранее URA.RU писало о том, что Куцурова проиграла апелляцию. Окружной суд ХМАО оставил без изменения приговор, по которому экс-инспектор должна была отправиться в колонию на восемь лет, ее адвокаты не смогли добиться замены реального срока условным.