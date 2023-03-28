28 марта 2023

В ХМАО экс-чиновница Жилстройнадзора, осужденная за коррупцию, проиграла апелляцию. Инсайд

В ХМАО чиновница Жилстройнадзора, осужденная за коррупцию, проиграла апелляцию
© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор военному комиссару Андрею Житникову. Магнитогорск, фемида, суд
Экс-инспектор Жилстройнадзора Елена Куцурова не смогла обжаловать приговор Фото:

В ХМАО бывшая инспектор службы Жилищного и строительного надзора Елена Куцурова, которую осудили на восемь лет лишения свободы за получение взятки проиграла апелляцию. Источник URA.RU в правоохранительных органах Югры сообщил, что Куцуровой не удалось добиться смягчения наказания и заменить реальный срок условным.

«Апелляция по делу Куцуровой рассматривалась в окружном суде ХМАО 29 марта. Адвокаты не смогли обжаловать приговор в части замены реального срока условным — ее приговорили к восьми годам лишения свободы, эта часть осталась без изменений», — сообщил инсайдер.

По словам источника, суд изменил меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. У Куцуровой остается право обжаловать апелляционное решение в Седьмом кассационном суде, который находится в Челябинске. В пресс-службу окружного суда ХМАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать определение по делу, на момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что Куцуровой вынесли приговор по делу о махинациях с недостроями. Она получила взятку два миллиона рублей за разрешительные документы для ввода недостроенных зданий в эксплуатацию.

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В ХМАО бывшая инспектор службы Жилищного и строительного надзора Елена Куцурова, которую осудили на восемь лет лишения свободы за получение взятки проиграла апелляцию. Источник URA.RU в правоохранительных органах Югры сообщил, что Куцуровой не удалось добиться смягчения наказания и заменить реальный срок условным. «Апелляция по делу Куцуровой рассматривалась в окружном суде ХМАО 29 марта. Адвокаты не смогли обжаловать приговор в части замены реального срока условным — ее приговорили к восьми годам лишения свободы, эта часть осталась без изменений», — сообщил инсайдер. По словам источника, суд изменил меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. У Куцуровой остается право обжаловать апелляционное решение в Седьмом кассационном суде, который находится в Челябинске. В пресс-службу окружного суда ХМАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать определение по делу, на момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что Куцуровой вынесли приговор по делу о махинациях с недостроями. Она получила взятку два миллиона рублей за разрешительные документы для ввода недостроенных зданий в эксплуатацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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