09 октября 2023

Мэр Тюмени раскрыл, сколько домов снесут в городе из-за КРТ

В Тюмени снесут 132 дома из-за КРТ
© Служба новостей «URA.RU»
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Перезахоронение Андрея и Евдокии Текутьевых. Тюмень , кухарук руслан
Власти планируют заниматься комплексным развитием 17 территорий Фото:

В Тюмени снесут 132 дома на инвестиционно привлекательных площадках. Об этом сообщил мэр города Руслан Кухарук в своем telegram-канале. Власти планируют заниматься комплексным развитием 17 территорий.

«Администрацией города ранее были приняты решения о развитии 16 застроенных территорий и о комплексном развитии 17 территорий жилой застройки (по 16 из них уже заключены договоры). Это, в основном, крупные, инвестиционно привлекательные площадки, где предусмотрено расселение и снос 132 аварийных домов силами застройщиков», — написал мэр города.

Ранее URA.RU писало, что по механизму КРТ в Тюмени расселили около 500 семей. Об этом руководитель застройщика «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков рассказал президенту РФ Владимиру Путину.

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В Тюмени снесут 132 дома на инвестиционно привлекательных площадках. Об этом сообщил мэр города Руслан Кухарук в своем telegram-канале. Власти планируют заниматься комплексным развитием 17 территорий. «Администрацией города ранее были приняты решения о развитии 16 застроенных территорий и о комплексном развитии 17 территорий жилой застройки (по 16 из них уже заключены договоры). Это, в основном, крупные, инвестиционно привлекательные площадки, где предусмотрено расселение и снос 132 аварийных домов силами застройщиков», — написал мэр города. Ранее URA.RU писало, что по механизму КРТ в Тюмени расселили около 500 семей. Об этом руководитель застройщика «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков рассказал президенту РФ Владимиру Путину.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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