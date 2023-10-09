Мэр Тюмени раскрыл, сколько домов снесут в городе из-за КРТ

В Тюмени снесут 132 дома из-за КРТ

10 октября 2023 в 20:58 Размер текста - 17 +

Власти планируют заниматься комплексным развитием 17 территорий Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени снесут 132 дома на инвестиционно привлекательных площадках. Об этом сообщил мэр города Руслан Кухарук в своем telegram-канале. Власти планируют заниматься комплексным развитием 17 территорий. «Администрацией города ранее были приняты решения о развитии 16 застроенных территорий и о комплексном развитии 17 территорий жилой застройки (по 16 из них уже заключены договоры). Это, в основном, крупные, инвестиционно привлекательные площадки, где предусмотрено расселение и снос 132 аварийных домов силами застройщиков», — написал мэр города. Ранее URA.RU писало, что по механизму КРТ в Тюмени расселили около 500 семей. Об этом руководитель застройщика «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков рассказал президенту РФ Владимиру Путину.

В Тюмени снесут 132 дома на инвестиционно привлекательных площадках. Об этом сообщил мэр города Руслан Кухарук в своем telegram-канале. Власти планируют заниматься комплексным развитием 17 территорий. «Администрацией города ранее были приняты решения о развитии 16 застроенных территорий и о комплексном развитии 17 территорий жилой застройки (по 16 из них уже заключены договоры). Это, в основном, крупные, инвестиционно привлекательные площадки, где предусмотрено расселение и снос 132 аварийных домов силами застройщиков», — написал мэр города. Ранее URA.RU писало, что по механизму КРТ в Тюмени расселили около 500 семей. Об этом руководитель застройщика «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков рассказал президенту РФ Владимиру Путину.