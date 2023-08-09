Путину доложили о тюменском опыте расселения из аварийного жилья

09 августа 2023 в 18:08 Размер текста - 17 +

По механизму КРТ в Тюмени расселили около 500 семей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Руководитель застройщика «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков рассказал президенту РФ Владимиру Путину об опыте комплексного развития территорий (КРТ) в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. Презентация тюменского проекта прошла в Москве на совещании по вопросам развития строительной отрасли. «Мы около пяти лет занимаемся подобными проектами и расселяем жителей из ветхого аварийного жилья. На сегодняшний день уже улучшили жилищные условия около 500 семей. Поначалу многие настороженно относились к КРТ, не понимая его сути. Теперь, переезжая в более комфортные условия, возвращаются с благодарностью», — приводит пресс-служба мэрии слова Гайдукова. По информации городских властей, на сегодняшний день в Тюмени заключено уже 14 договоров по комплексному развитию территорий. И уже более 140 квартир в аварийных домах расселено за счет застройщиков.

Руководитель застройщика «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков рассказал президенту РФ Владимиру Путину об опыте комплексного развития территорий (КРТ) в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. Презентация тюменского проекта прошла в Москве на совещании по вопросам развития строительной отрасли. «Мы около пяти лет занимаемся подобными проектами и расселяем жителей из ветхого аварийного жилья. На сегодняшний день уже улучшили жилищные условия около 500 семей. Поначалу многие настороженно относились к КРТ, не понимая его сути. Теперь, переезжая в более комфортные условия, возвращаются с благодарностью», — приводит пресс-служба мэрии слова Гайдукова. По информации городских властей, на сегодняшний день в Тюмени заключено уже 14 договоров по комплексному развитию территорий. И уже более 140 квартир в аварийных домах расселено за счет застройщиков.