Путину доложили о тюменском опыте расселения из аварийного жилья

Руководитель застройщика «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков рассказал президенту РФ Владимиру Путину об опыте комплексного развития территорий (КРТ) в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. Презентация тюменского проекта прошла в Москве на совещании по вопросам развития строительной отрасли.
«Мы около пяти лет занимаемся подобными проектами и расселяем жителей из ветхого аварийного жилья. На сегодняшний день уже улучшили жилищные условия около 500 семей. Поначалу многие настороженно относились к КРТ, не понимая его сути. Теперь, переезжая в более комфортные условия, возвращаются с благодарностью», — приводит пресс-служба мэрии слова Гайдукова.
По информации городских властей, на сегодняшний день в Тюмени заключено уже 14 договоров по комплексному развитию территорий. И уже более 140 квартир в аварийных домах расселено за счет застройщиков.
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