Путину доложили о тюменском опыте расселения из аварийного жилья

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Аварийный дом № 21 по улице Орловская. Тюмень, аварийный дом, ветхое жилье, улица орловская 21
По механизму КРТ в Тюмени расселили около 500 семей Фото:

Руководитель застройщика «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков рассказал президенту РФ Владимиру Путину об опыте комплексного развития территорий (КРТ) в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. Презентация тюменского проекта прошла в Москве на совещании по вопросам развития строительной отрасли.

«Мы около пяти лет занимаемся подобными проектами и расселяем жителей из ветхого аварийного жилья. На сегодняшний день уже улучшили жилищные условия около 500 семей. Поначалу многие настороженно относились к КРТ, не понимая его сути. Теперь, переезжая в более комфортные условия, возвращаются с благодарностью», — приводит пресс-служба мэрии слова Гайдукова.

По информации городских властей, на сегодняшний день в Тюмени заключено уже 14 договоров по комплексному развитию территорий. И уже более 140 квартир в аварийных домах расселено за счет застройщиков.

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Руководитель застройщика «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков рассказал президенту РФ Владимиру Путину об опыте комплексного развития территорий (КРТ) в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. Презентация тюменского проекта прошла в Москве на совещании по вопросам развития строительной отрасли. «Мы около пяти лет занимаемся подобными проектами и расселяем жителей из ветхого аварийного жилья. На сегодняшний день уже улучшили жилищные условия около 500 семей. Поначалу многие настороженно относились к КРТ, не понимая его сути. Теперь, переезжая в более комфортные условия, возвращаются с благодарностью», — приводит пресс-служба мэрии слова Гайдукова. По информации городских властей, на сегодняшний день в Тюмени заключено уже 14 договоров по комплексному развитию территорий. И уже более 140 квартир в аварийных домах расселено за счет застройщиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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