ХАМАС вводит в бой иранские ракеты

10 октября 2023 в 21:05 Размер текста - 17 +

Ракеты «Туфан» является копией американской BGM-71 TOW Фото: Ладислав Карпов/ТАСС новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Бригада Аль-Кассама ХАМАСа начнет использовать в войне с Израилем иранские ракеты «Туфан». Об этом сообщили представители палестинского движения. «Бригады Аль-Кассама объявляют о вводе в бой ракеты „Туфан“. Ни одна из ее ракет до сих пор не поражена», — сообщил ХАМАС в своем Telegram. «Туфан» — противотанковые иранские ракеты. Является копией американских BGM-71 TOW. В 2006 году ливанская группировка Хезболла использовала «Туфан» в войне в Ливане.

Бригада Аль-Кассама ХАМАСа начнет использовать в войне с Израилем иранские ракеты «Туфан». Об этом сообщили представители палестинского движения. «Бригады Аль-Кассама объявляют о вводе в бой ракеты „Туфан“. Ни одна из ее ракет до сих пор не поражена», — сообщил ХАМАС в своем Telegram. «Туфан» — противотанковые иранские ракеты. Является копией американских BGM-71 TOW. В 2006 году ливанская группировка Хезболла использовала «Туфан» в войне в Ливане.