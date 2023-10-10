ХАМАС вводит в бой иранские ракеты

Ракеты «Туфан» является копией американской BGM-71 TOW
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Бригада Аль-Кассама ХАМАСа начнет использовать в войне с Израилем иранские ракеты «Туфан». Об этом сообщили представители палестинского движения.
«Бригады Аль-Кассама объявляют о вводе в бой ракеты „Туфан“. Ни одна из ее ракет до сих пор не поражена», — сообщил ХАМАС в своем Telegram.
«Туфан» — противотанковые иранские ракеты. Является копией американских BGM-71 TOW. В 2006 году ливанская группировка Хезболла использовала «Туфан» в войне в Ливане.
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